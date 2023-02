CALCIO - I cremisi perdono 1 a 0 in Molise il recupero della quinta giornata di ritorno e restano ultimi in classifica. La squadra di Bolzan pareggia 1 a 1 in trasferta contro il Branca e in virtù del successo per 1 a 0 dell'andata approda ai quarti di finale

di Michele Carbonari

Il Tolentino rischia di abbandonare la Serie D, il Valdichienti compie un passo in più per raggiungerla. I ragazzi di Zannini cadono di misura a Vastogirardi, in Molise, nel recupero della quinta giornata di ritorno della quarta serie nazionale, puniti da un gol di Calemme nel primo tempo. I cremisi restano sempre ultimi nel girone F e domenica prossima non potranno fallire contro il Montegiorgio al Della Vittoria per alimentare la flebile fiammella della salvezza. La squadra di Bolzan, invece, pareggia 1 a 1 in Umbria contro il Branca nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia e in virtù dell’1 a 0 dell’andata al comunale di Villa San Filippo approda ai quarti, dove affronteranno i toscani del Certaldo. Entrambe le reti calzaturiere (di andata e ritorno) portano la firma di Passewe.

La cronaca di Vastogirardi – Tolentino. Ottimo approccio alla gara del Tolentino. Dopo chi secondi subito una palla tagliata e bassa dalla sinistra che attraversa tutta l’area di rigore avversaria, ma nessun giocatore cremisi si fa trovare pronto all’appuntamento. Al 3′ Rozzi prova un rasoterra dal limite, Piga non è impeccabile, sulla respinta Massarotti gli calcia addosso e trova solo un calcio d’angolo. Al 7′ squillo del Vastogirardi: Grandis calcia dalla distanza, una deviazione favorisce un compagno di squadra che insacca a pochi passi dalla porta ma in posizione di fuorigioco. Poco dopo grande serpentina in area di Sergio, murato da Gagliardini. Tolentino di nuovo pericoloso al quarto d’ora, la botta dal limite di Papaserio viene alzata in angolo Piga. Al 22′ ecco però il vantaggio locale: Calemme avanza e lascia partire un tiro dal limite che si insacca alle spalle di Gagliardini. I cremisi abbozzano una reazione al 35′ con Zeetti, Piga manda ancora sopra la traversa. Nella ripresa, sterili offensive del Tolentino, che in più occasione rischia di subire gol. Al 20′ doppia occasione locale: prima respinge Gagliardini, poi un avanti molisano spra alle stelle da due passi. Quindi Fiori calcia fuori, mentre Calemme due volte converge al centro e mette i brividi a Gagliardini. Al 42′ il colpo di testa di Lattanzi, sugli sviluppi di un angolo, termina alto.

Il tabellino di Vastogirardi – Tolentino 1-0:

VASTOGIRARDI: Piga, Solimeno, Panaro (43′ s.t. Ortu), Modesti, Ruggieri, Grandis, Pierfederici (20′ s.t. Khoris), Antongiovanni, Scafa (40′ p.t. Fiori), Calemme, Sergio (12′ s.t. Hernandez). A disp.: Petriccione, Gargiulo, Ciocca, Antinucci, Ruggiero. All.: Coletti.

TOLENTINO: Gagliardini, Stefoni, Mataloni (15′ s.t. Salvatelli), Rozzi, Nagy (1′ s.t. Moscati), Zeetti, Massarotti, Marcelli (15′ s.t. Brondi), Papaserio (15′ s.t. Pallecchi), Tizi, Lattanzi. A disp.: Orsini, Gori, Brondi, Pallecchi, Di Biagio, Testiccioli, Giuli. All.: Zannini.

TERNA ARBITRALE: Daddato di Barletta (Castaldo di Frattamaggiore – Claps di Potenza)

RETE: 22′ p.t. Calemme

NOTE: ammoniti: Panaro, Zeetti, Nagy, . Recupero:

***

Il tabellino di Branca – Valdichienti 1-1:

BRANCA: Lapazio, Bazzucchi, Lilli, Benedetti, Roscini, Bettelli, Mangiaratti, Giambi, Marchi, De Iuliis, Rossi. A disp.: Sergiacomi, Francioni, Fondacci, Sorbelli, Biagiotti, Di Bacco, Soumahoro, Provvedi, Stirati. All.: Lisarelli.

VALDICHIENTI: Rossi, Mazzieri, Albanese, Omiccioli, Pigini, Di Molfetta, Triana, Sfasciabasti, Del Brutto, Sopranzetti, Passewe. A disp.: Cingolani, Tombolini, Morresi, Calcabrini, Lattanzi, Cisbani, Trillini, Lattanzi, Zira. All.: Pazzi.

TERNA ARBITRALE: Moretti di Cesena (Scafuri di Reggio Emilia – Pelotti di Bologna)

RETI: 31′ p.t. Rossi, 33′ p.t. Passewe