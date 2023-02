MARTEDI' GRASSO - Tante le famiglie con i bimbi che hanno affollato piazza Mazzini per la prima edizione della festa voluta dalla Pro loco di Macerata: «Abbiamo deciso di dare il via a questa tradizione e le tante presenze di oggi ci hanno dato ragione»

Buona la prima per il Carnevale dei bambini in piazza Mazzini a Macerata. Per la prima volta, il capoluogo ha ospitato un carnevale di piazza proprio il martedì grasso.

Un’idea della pro loco di Macerata che ha voluto regalare ai più piccoli un momento di festa dedicato proprio a loro. E piazza Mazzini si è prestata a diventare un bellissimo salone dei giochi dove correre a perdifiato, fare la battaglia dei coriandoli e ballare in maschera.

L’adesione è stata piena e la piazza si è riempita di famiglie e bambini. Tra concorso delle machere e distribuzione dei giochi donati dalla Clementoni, in un crescendo di allegria, la festa è proseguita per tutto il pomeriggio.

Molto soddisfatta la Pro loco di Macerata guidata dal presidente Luciano Cartechini: «Ci siamo resi conto che la città era carente di un appuntamento in piazza proprio nel giorno di Carnevale. Molti erano costretti ad andare in altri comuni e non sempre con i bambini è facile. Per questo abbiamo deciso di dare il via a questa tradizione e le tante presenze di oggi ci hanno dato ragione».

Tra i presenti anche il sindaco Sandro Parcaroli nelle vesti ufficiali di nonno. Sul palco per le premiazioni delle migliori maschere l’assessore del Comune di Macerata Riccardo Sacchi.

(a.p.)

(foto Fabio Falcioni)