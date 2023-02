LE SCIE luminose sono state riprese da Montecassiano e Villa Potenza Cristian Fattinnanzi, divulgatore di astronomia, fotografo e astrografo

Le scie luminose apparse ieri sera nei cieli maceratesi hanno destato grande curiosità in molti. Nessun ufo, nessuna visione. Si tratta semplicemente dei satelliti Starlink di Elon Musk lanciati in orbita ad arricchire la costellazione della SpaceX per l’Internet globale.

I satelliti erano visibili anche la sera precedente. A immortalare il loro passaggio sui cieli maceratesi è stato Cristian Fattinnanzi, divulgatore di astronomia, fotografo e astrografo che ha realizzato delle foto da Villa Potenza martedì sera e un video da Montecassiano ieri sera. «Sono riuscito a fotografare il trenino dei satelliti Starlink di passaggio sopra l’Italia – racconta – L’immagine col ponte è un montaggio di due scatti, il panorama col ponte è stato ripreso qualche minuto prima del passaggio, purtroppo da quel punto di ripresa non potevo muovermi e i satelliti, passati leggermente più a destra, sono stati riportati all’interno dell’inquadratura in post-produzione. Nell’immagine successiva, ripresa quando i satelliti brillavano incredibilmente alti in cielo, si notano diverse formazioni celesti note, Iadi, Pleiadi, Marte, e poco a sinistra di Aldebaran, piccolissima, anche la cometina di Neanderthal».

Starlink è una costellazione satellitare, attualmente in costruzione, realizzata dal produttore aerospaziale SpaceX di proprietà di Elon Musk. Sarà costitutita da migliaia di satelliti miniaturizzati e si trovano a circa 550 chilometri dalla superficie terrestre. SpaceX è intenzionata, inoltre, alla commercializzazione di alcuni dei suoi satelliti per scopi militari, scientifici ed esplorativi.