TREIA - Iniziato l'abbattimento della vecchia fabbrica di materie plastiche vicino a Villa Spada, la soddisfazione del sindaco Capponi: «Al suo posto sorgeranno strutture a servizio della comunità, anche con finalità turistiche»

Iniziata a Treia la demolizione dell’ex Ruter, una fabbrica di materiale plastico dismessa, un “ecomostro” abbandonato da almeno 30 anni, proprio a ridosso della splendida Villa Spada. La recente acquisizione della fabbrica da parte del Comune ha reso possibili gli interventi, attesi da anni, dando la svolta determinante a quelli che saranno i progetti da sviluppare intorno alla struttura per la quale saranno necessarie anche ditte specializzate per la rimozione dell’eternit.

«È una giornata storica per la città – ha detto il sindaco Franco Capponi – Al posto di questo ecomostro sorgeranno infatti strutture a servizio della comunità, anche con finalità turistiche. È, infatti, in programma un progetto che cambierà completamente il volto dell’area: vi sorgerà un parcheggio attrezzato per il parcheggio camper e autovetture, con un centro informativo turistico, un’area per noleggio, una ricarica bike e l’officina per le e-bike. Sarà un hub di trasferimento dai camper e dalle auto per l’utilizzo di bike. Da qui si potrà partire nelle direzioni mare o monti percorrendo la nuova ciclovia del Potenza oppure, per i più allenati o professionisti arrivare alle varie piste di Cross, Country o Downhill della località di san Lorenzo e dei percorsi inter-comunali di Treia, Cingoli e San Severino. L’area fungerà da parcheggio custodito anche i tanti turisti che già da oggi (durante i tantissimi lavori di restauro) andranno a visitare il Parco e la monumentale Villa Neoclassica di Villa Spada».