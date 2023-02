VOLLEY - I biancorossi debutteranno in trasferta ad Ankara martedì 7 marzo, alle 19 locali (17 italiane), il ritorno all'Eurosuole Forum mercoledì 15 marzo, alle 20.30

Comunicate date e orari della doppia sfida tra la Lube e il sestetto turco dell’Halkbank Ankara nei quarti di finale della Champions League. I biancorossi, vincitori della Pool C, esordiranno in trasferta alla Tvf Sc Baskent Sports Hall di Ankara martedì 7 marzo, alle 19 locali (17 italiane), mentre nel match di ritorno, decisivo per il passaggio del turno e in programma mercoledì 15 marzo, alle 20.30, sul campo dell’Eurosuole Forum di Civitanova, saranno i trionfatori della Pool B a far visita ai cucinieri.

Intanto, si è aperta martedì con un derby polacco l’andata delle fase playoff da cui usciranno le ultime tre squadre ammesse ai quarti di finale. Al “Centrum” di Dabrowa Gornicza i giganti dell’Aluron Cmc Warta Zawiercie hanno lottato alla pari nel primo e nel terzo set contro i campioni d’Europa uscenti del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle, ma non è bastato (23-25, 19-25, 23-25). Nel match di ritorno lo Zaksa potrà contare sul vantaggio di partenza e sul fattore campo.