MACERATA - La nomina proposta dal neo presidente di Arci Nazionale Walter Massa nel corso del consiglio che si è svolto a Roma lo scorso fine settimana

Dopo l’elezione del nuovo presidente, Walter Massa, avvenuta sul finire del 2022, Arci Nazionale inizia il suo nuovo percorso e lo fa con il Consiglio Nazionale che si è svolto a Roma lo scorso fine settimana. Occasione importante per tracciare il sentiero nel quale muoversi nei prossimi anni e per deliberare una serie di nomine e di incarichi di mandato su ruoli sensibili nei rapporti con i territori. Tra queste quella del responsabile nazionale dei rapporti con gli enti locali, per la quale è stato eletto, su proposta diretta di Walter Massa, il presidente di Arci Marche Massimiliano Sport Bianchini.

«Un riconoscimento molto importante per Bianchini che negli anni è stato Assessore alla Provincia e al Comune, maturando esperienza, stringendo rapporti e costruendo contatti che sono ora utilissimi per il tessuto associativo e per il mondo del Terzo Settore – si legge in una nota – . Bianchini avrà quindi un ruolo primario nel rapporto diretto con i numerosi enti locali e con le tantissime associazioni a livello nazionale, e potrà programmare i prossimi anni di lavoro e di idee su tematiche specifiche, da sempre care al mondo Arci: l’ambiente, le pari opportunità, la questione di genere, la cultura e l’attenzione al sociale. La nomina di Bianchini è anche un importante riconoscimento al lavoro svolto da Arci nel nostro territorio, soprattutto dopo le emergenze del sisma e del Covid. L’associazione che Bianchini rappresenta si è resa protagonista di straordinari interventi per le aree interne, ha risposto con professionalità e progetti di alto livello alle opportunità messe in campo dai fondi del Pnrr, ed ha allargato il raggio d’azione sviluppando sempre di più la propria rete di circoli e guardando con interesse il mondo dell’impresa sociale».

«C’è grande soddisfazione all’interno di Arci Marche – afferma Sport Bianchini – perché la mia nomina a responsabile nazionale dei rapporti con gli enti locali riporta l’attenzione sui territori e riconosce quanto di buono fatto in questi anni. Ora c’è tanto lavoro da fare nei prossimi anni a stretto contatto con le associazioni e le realtà che quei territori rappresentano. Tra le tante battaglie che ci attendono voglio ricordare quella di “Riprendiamoci il Comune”, una campagna per l’approvazione di due leggi d’iniziativa popolare per la riforma della finanza locale e per la socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti, che Arci sta portando avanti con iniziative di formazione e informazione su una questione vitale per le comunità locali e i territori».