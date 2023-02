PRIMA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Il primo gol di Lasku in arancioblu coincide con la prima sconfitta stagionale dell'ex capolista. Ora in vetta ci sono i biancorossi di Tiburzi, che calano il tris esterno alla Cingolana. Mister Angelo Ortolani prende il posto del dimissionario Massimo Ferranti

di Michele Carbonari

Cade all’Eugenio Tombolini di Urbisaglia l’imbattibilità stagionale e la striscia di dieci vittorie consecutive dell’Elpidiense Cascinare, nella terza giornata di ritorno.

Il primo gol in maglia arancioblu di Loris Lasku, nella ripresa, regala la seconda vittoria consecutiva all’Urbis Salvia che si rilancia in classifica. Allo stesso tempo, i rossoblu dell’ex Buratti (l’altro ex di turno Andrea Bucchi colpisce la parte alta della traversa nel finale) perdono la vetta del girone C di Prima categoria in favore del Camerino, che cala il tris esterno alla Cingolana: gonfiano la rete Duca (tiro a giro dopo il palo di Foglia) e due volte Montecchia (su un errore della difesa avversaria e servito dallo stesso Duca). Exploit lontano da casa anche per l’Appignanese, di misura a Sarnano (recrimina per un gol annullato per carica sul portiere): decisivo Medei (di piatto al volo su traversone di Montanari), oltre al palo di Tarquini.

Blitz sfumato nel finale all’Esanatoglia, rimontata dalla Settempeda: Sfrappini (da subentrato) e Capenti (in mischia) rimediano all’autogol di Caracci. La quarta sconfitta consecutiva (appuntamento con la vittoria che manca da sette turni) spingono mister Massimo Ferranti alle dimissioni. Al suo posto l’esperto Angelo Ortolani. Di nuovo in difficoltà il Montemilone Pollenza, che scivola fra le mura amiche al cospetto del Portorecanati guidato dall’ex Fondati: dopo la traversa centrata dal capitano locale Mengoni, è determinante l’uno due ospite firmato Ferro (sforbiciata servito dall’altro ex Bibini) e Cammertoni (servito da Caruso) a metà primo tempo.

Vince all’inglese e in trasferta anche il Caldarola, che viola Montecosaro grazie alla rete di Aringoli (imbeccato dalla punizione di Di Gioia) e di Cappelletti (rigore). Dividono la posta in palio Folgore Castelraimondo (capitan Sparvoli su calcio piazzato, dal quale colpisce anche una traversa) e Cska Corridonia (diagonale di Salvucci), oltre ad Elfa Tolentino (Maccari in mischia) e Vigor Montecosaro (semirovesciata di Bernabei su cross di Tulli).

La top 11 (4-3-3): Giustozzi (Caldarola); Compagnucci (Cska Corridonia), Ciccioli (Sarnano), Garofoli (Vigor Montecosaro), Mariani (Settempeda); Lattanzi (Camerino), Rossi (Folgore Castelraimondo), Lasku (Urbis Salvia); Ferro (Portorecanati), Maccari (Elfa Tolentino), Medei (Appignanese). All.: Ferranti (Urbis Salvia).

Il personaggio della settimana: Loris Lasku (Urbis Salvia). Il centrocampista offensivo, arrivato in arancioblu nel mercato invernale, realizza il primo gol con la nuova maglia e stende la corazzata Elpidiense Cascinare, al primo ko stagionale. I ragazzi di Ferranti compiono un bel balzo in avanti in classifica.