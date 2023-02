BOLOGNOLA - Una ragazza trasportata all'ospedale di Fabriano dall'elicottero

Cade mentre sta sciando, una giovane soccorsa dall’eliambulanza. E’ successo nel pomeriggio a Bolognola, immediato l’intervento del personale addetto alle piste. Le prime cure a valle, poi gli operatori dell’emergenza intervenuti sul posto hanno preferito allertare l’eliambulanza, vista la presenza di ghiaccio che non rendeva semplice il trasporto, per predisporre il trasferimento della ragazza all’ospedale di Fabriano. Le sue condizioni non destano preoccupazione, verrà sottoposta alle cure dei medici visti i traumi riportati.