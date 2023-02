ECCELLENZA - Triana prima e Del Brutto poi portano in vantaggio gli uomini di Bolzan, Tittarelli e Mongiello su rigore firmano le reti per i biancorossi. Un punto all'esordio sulla nuova panchina per mister Mazzaferro

di Mattia Nepa

Il cambio in panchina nel calcio di solito porta punti all’esordio e anche questa volta è stato cosi: il Valdichienti viene riacciuffato per ben due volte e non va oltre il pari con il Chiesanuova del nuovo mister Mazzaferro. Finisce 2 a 2 al comunale di Villa San Filippo.

Triana nella prima frazione porta in vantaggio i locali, nella seconda metà è il solito Tittarelli a pareggiare i conti. Il Valdichienti torna in vantaggio con Del Brutto ma il Chiesanuova non molla e rimette il risultato in parità con Mongiello su rigore. Ottima partita della squadra di casa che però non riesce a ritrovare i tre punti, complici le poche, ma fatali, occasioni concesse. Il Valdichienti parte subito fortissimo e al terzo minuto si porta già in vantaggio. Uno schema su corner, perfettamente riuscito, porta al tiro Omiccioli al limite dell’area: il sinistro ben indirizzato in porta trova la deviazione di Triana che porta in vantaggio i locali.

L’attaccante esterno è l’uomo più pericoloso dei padroni di casa e al trentottesimo minuto ha l’occasione di raddoppiare il suo bottino: su un lancio in profondità della retroguardia locale non arriva a concludere in porta, con uno Zoldi indeciso sull’uscita. Il primo tempo sfila via senza ulteriori occasioni, con il Valdichienti in pieno dominio della situazione. La seconda frazione inizia sempre con un super Triana: al quarantanovesimo minuto, l’esterno, entra in area sulla sinistra e mette il pallone sul dischetto del rigore, Trillini è bravo a farsi trovare pronto ma non trova lo specchio.

Il pareggio arriva alla prima vera occasione per il Chiesanuova: al cinquantaseiesimo Pasqui riesce a sfondare con una grandissima azione personale, recapita il pallone a Tittarelli che non si fa pregare due volte e batte Rossi. È 1 a 1. Il Valdichienti è pericolosissimo da corner e infatti anche il secondo gol arriva dalla bandierina: al 63esimo Trillini batte forte sul primo palo, Triana riesce a spizzare di testa e per Del Brutto è un gioco da ragazzi mettere in porta il gol del 2 a 1. Il Valdichienti sembra, come per tutta la partita, controllare il vantaggio ma al 70simo il match cambia di nuovo: Tittarelli viene steso in area di rigore da Sfasciabasti e Mongiello trasforma la massima punizione spiazzando Rossi. Il risultato è di nuovo in parità. Il Valdichienti preme forte con Zira ma il neoentrato non riesce, in ben due occasioni, a riportare in vantaggio i locali. Nell’ultimo quarto d’ora il Chiesanuova prova addirittura a vincerla prima con Monteneri che sugli sviluppi di un corner non riesce a battere Rossi e poi ancora capitan Mongiello che trova solo l’esterno della rete.

Il tabellino:

VALDICHIENTI PONTE (4-3-3): Rossi 6; Pigini 6; Di Molfetta 6; Albanese 6 (9′ s.t. Zira 6); Tombolini 6.5 (44′ s.t. Cisbani s.v.); Omiccioli 6.5; Triana 7; Sfasciabasti 5.5; Del Brutto 6.5; Sopranzetti 6; Trillini 6.5 (40′ s.t. Mazzieri s.v.). A disp.: Cingolani, Alessandrini, Morresi, Lattanzi S., Lattanzi A., Passewe. All.: Bolzan.

CHIESANUOVA (4-4-2): Zoldi 6; Molinari 5.5 (39′ p.t. Corvaro 6); Rapaccini 6 (1′ s.t. Lapi 6); Wolhein 6 (37′ s.t. Bonifazi s.v.) ; Canavessio 6; Monteneri 6; Pasqui 6.5; De Cesare 6; Tittarelli 7; Mongiello 6.5; Farroni 5.5 (39′ s.t. Salvucci s.v.). A disp.: Carnevali, Fermani, Rotondo, Bianchi, Giri. All.: Mazzaferro

TERNA ARBITRALE: Lorenzo Carlo Ferroni di Fermo (Fetai di Macerata – Rinaldi di Macerata)

RETI: 3′ p.t. Triana, 11 s.t. Tittarelli, 18′ s.t. Del Brutto, 26′ s.t. (rig.) Mongiello.

NOTE: 300 spettatori circa. Ammoniti: Di Molfetta, Omiccioli, Rapaccini, Monteneri. Angoli: 8 – 3. Recupero: 8′ (2′ + 6′).