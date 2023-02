MACERATA - Gli ex alunni e alunne della Montessori, classe '76, si sono ritrovati dopo oltre 40 anni

Reunion con le maestre delle elementari. Ieri gli ex alunni e alunne della quinta della scuola elementare Montessori del 1976 di Macerata si sono ritrovato alla presenza delle maestre Clara Cingolani e Franca Paolucci. Una serata amarcord, inevitabili i ricordi di quelle giornate di oltre 40 anni fa quando sedevano tutti nella stessa classe. Così come immancabile la classica foto di gruppo finale, in attesa di rincontrarsi di nuovo.