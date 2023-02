CIVITANOVA - Il ragazzo, ubriaco, è stato denunciato per oltraggio e danneggiamento aggravato. Denunciati anche un 19enne e un 32enne per spaccio: sequestrati in totale oltre 25 grammi tra hashish, marijuana e cocaina. Controlli a tappeto dei carabinieri anche Porto Potenza e Porto Recanati

Lite fuori dalla discoteca: ubriaco colpisce un altro ragazzo, poi danneggia un’auto. Fermato dai carabinieri. E’ solo uno dei risultati del servizio di controllo messo in campo dai militari della Compagnia di Civitanova ieri sera e stanotte sul territorio di competenza, così come disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto.

La segnalazione è arrivata dal centro di Civitanova nella notte, per una lite nei pressi del Donoma. Sul posto sono arrivati i militari del Norm. Un operaio di 21 anni dell’Anconetano, evidentemente ubriaco, dopo aver colpito un altro ragazzo, aveva danneggiato un auto in sosta. Alla vista dei militari, ha continuato a dare in escandescenza, evitando di sottoporti al controllo, tanto che è stato necessario portarlo in caserma. Per il giovane è scattata una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

Sempre a Civitanova i carabinieri hanno anche eseguito controlli antidroga. Denunciato per spaccio un 32enne di Montecosaro, trovato in possesso di otto grammi di marijuana e tre di cocaina. La droga, già divisa in dosi, era nascosta in parte nell’auto e in parte nella casa dove il giovane vive a San Marone, dove sono stati trovati anche un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento. Denunciato sempre per spaccio anche un pakistano di 19 anni, residente a Montecosaro, che è stato trovato con 15,5 grammi di hashish nascosti nel taschino del giubbotto.

Mentre a Porto Potenza e Porto Recanati sono stati effettuati controlli su strada: 116 persone identificate, 78 veicoli fermati e 16 multe. Sono state eseguite anche ispezioni personali e perquisizioni e un automobilista indiano di 35 anni, residente a Morrovalle è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza: era alla guida con un tasso di alcol pari a 1,35 g/l, quasi il triplo del limite consentito.