SARNANO - I due sono stati raggiunti dai vigili del fuoco ai Piani di Ragnolo e riaccompagnati al parcheggio

Perdono l’orientamento in montagna, coppia soccorsa dai vigili del fuoco. E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri, in località Piani di Ragnolo, a Sassotetto di Sarnano. I due, a causa della nebbia, non sono più stati in grado di raggiungere il parcheggio dove si trovava l’auto. Scattato l’allarme, sono stati localizzati grazie al personale Tas (Topografia applicata al soccorso) presente in sala operativa e raggiunte dalla squadra dei vigili del fuoco di Tolentino che le ha riaccompagnate al parcheggio.