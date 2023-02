POLITICA - La scelta è dettata secondo il Comune da motivi personali e professionali. Al suo posto nei banchi dell’opposizione siederà l’architetta Debora Bravi

Il consigliere comunale Alberto Pilato, della lista civica “Insieme per San Severino”, ha deciso di lasciare l’Assise settempedana e lo ha fatto con una lettera di dimissioni, protocollata ieri.

«Nella missiva – fa sapere il Comune – indirizzata all’intero Consiglio comunale e per conoscenza al presidente del Consiglio, Sandro Granata, al sindaco della Città di San Severino, Rosa Piermattei, e al segretario comunale, Pilato spiega la propria scelta dettata da motivi di carattere professionale e familiare.

«Sono stato onorato di aver ricoperto questa carica nell’arco di questo periodo di mandato e sono certo che chi mi sostituirà come consigliere di minoranza saprà fornire un contributo all’altezza del ruolo». Ad avvicendarsi con lui nei banchi dell’opposizione sarà l’architetta Debora Bravi.