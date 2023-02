SERIE C - Carpani fallisce un rigore in avvio di gara, parato dall'estremo difensore Rossi, protagonista anche in altre circostanze. I leopardiani colpiscono anche una traversa. Contro la penultima i ragazzi di Pagliari tornano a muovere la classifica e restano momentaneamente fuori dalla zona playout

La Recanatese pareggia 0 a 0 nello scontro diretto contro l’Imolese e resta momentaneamente fuori dalla zona playout, di una lunghezza. Al Nicola Tubaldi i leopardiani tornano a muovere la classifica del girone B di Serie C dopo lo stop interno con il Cesena. Pesa il rigore sbagliato da Carpani in avvio di gara, ben parato dall’estremo ospite Rossi. I leopardiani colpiscono una traversa e collezionano anche diverse palle gol, ma nel finale rischiano addirittura di subire gol, bravo Fallani a mantenere l’equilibrio. I giallorossi di Pagliari cercheranno continuità di risultati domenica prossima in trasferta contro la Lucchese, fischio d’inizio alle 14.30.

La cronaca. Il primo tempo è un monologo della Recanatese. Pronti vie e il colpo di testa di Paudice termina alto. Al 5′ subito un rigore a favore dei leopardiani: Giampaolo entra in area e viene atterrato da D’Auria, Carpani calcia sulla sua destra ma Rossi indovina l’angolo e neutralizza il penalty. I ragazzi di Pagliari continuano l’offensiva e al 14′ una bella trama di gioco porta al tiro Guadagni, che manda sopra la traversa un rigore in movimento. Al 23′ Morrone non inquadra lo specchio, dopo un’ottima percussione di Guadagni. Un minuto più tardi l’unico pericolo ospite: Mamona ci prova e Fallani dice no. Al 28′ il romagnolo Eguelfi allontana sulla linea di porta una respinta corta del suo portiere Rossi. Due minuti dopo punizione di Guadagni, deviazione di un giocatore dell’Imolese e palla che centra la traversa.

La Recanatese preme anche nel secondo tempo e al 61′, sugli sviluppi di una punizione, la palla arriva a Carpani che spara addosso a Rossi. Il jolly leopardiano di nuovo pericoloso al 64′ con un tiro dal limite, Rossi fa sua la sfera in due tempi. Al 68′ Giampaolo vede il portiere avversario fuori dai pali e prova a superarlo addirittura da centrocampo, fuori misura la sua conclusione. Nel finale si rende insidiosa l’Imolese. All’81’ colpo di testa ravvicinato di Zanon sul secondo palo, su cross di Bensaja, Fallani compie un autentico miracolo e salva i giallorossi, che invece ci provano all’87’ con il tirocross di Senigagliesi, sul quale Sbaffo non arriva. Nel recupero l’ultimo tentativo ospite di De Feo (alto).

RECANATESE: Fallani, Longobardi (69′ Somma), Alfieri (70′ Foresta), Guadagni (78′ Stampete), Carpani (70′ Senigagliesi), Paudice (58′ Sbaffo), Ferrante, Morrone, Giampaolo, Ferretti, Peretti. A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Yabre, Marafini, Marilungo. All.: Pagliari.

IMOLESE: Rossi, Faggi (78′ Tulli), Eguelfi (78′ Agyemang), Camilleri, Zanon, Mamona (30′ Serpe), Bani, Cerretti (30′ Bensaja), D’Auria (90′ De Feo) , Maddaloni, Simeri. A disp.: Adorni, Molla, Paponi, Lindholm, Antognoni, Macario, Ballanti. All.: Anastasi.

TERNA ARBITRALE: Catanoso di Reggio Calabria (Pedone di Reggio Calabria – Zanellati di Seregno)

NOTE: ammonito: D’Auria, Bani, Eguelfi, Foresta, Guadagni. Recupero: 8′ (5′ + 3′).

