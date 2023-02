MACERATA - L'opportunità di svolgere un'esperienza formativa durante il festival della musica d'autore. Scadenza bando 14 febbraio

L’università di Macerata apre, come ogni anno, il bando che offre agli studenti universitari un’opportunità formativa. Si tratta del bando Musicultura 2023, che permette agli studenti di vivere un’esperienza unica. I vincitori infatti diverranno membri della giuria universitaria che seguirà l’iter del concorso musicale, oppure membri della redazione social che si occuperà della relazione giornalistica (sia tradizionale che online) e della promozione digitale degli eventi culturali organizzati dal festival Musicultura. Un’ottima occasione formativa per gli studenti di tutti i dipartimenti Unimc, che contribuirà a formare competenze comunicative e soft skills, tanto importanti per i professionisti del futuro. Musicultura da 33 anni ascolta, premia, promuove le espressioni artistiche della nuova canzone popolare e d’autore italiana. Tutti gli studenti sono invitati a partecipare al bando scaricabile qui: www.musicultura.it/bandi/bando-selezione-degli-studenti-unimc-musicultura . La scadenza del bando è il 14 febbraio 2023.