SOLIDARIETA' - Dal 7 al 13 febbraio verranno raccolti in 42 farmacie della provincia i medicinali da donare agli enti caritatevoli del territorio

Torna la raccolta del banco farmaceutico. Dal 7 al 13 febbraio, si svolgerà, nelle farmacie in tutta Italia, la giornata di raccolta del farmaco di banco farmaceutico. I clienti potranno acquistare un farmaco da banco da donare a chi ha bisogno. I medicinali saranno ritirati da una delle oltre 1.800 realtà socio-assistenziali convenzionate con banco farmaceutico.

Sono 42 le farmacie in provincia di Macerata che hanno aderito all’iniziativa che va avanti ormai dal 2000. Ogni anno il secondo sabato di febbraio, migliaia di volontari di Banco Farmaceutico presidiano le farmacie che aderiscono all’iniziativa, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci per gli enti caritativi del territorio. Ogni ente è collegato a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista, in base alle indicazioni ricevute dagli enti, indirizza il cliente, suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è maggiore ed effettivo bisogno. In 20 anni la giornata di raccolta del farmaco ha raccolto oltre 5milioni di farmaci, per un controvalore commerciale di circa 34 milioni di euro. L’ultima edizione, che in occasione dei 20 anni di Banco Farmaceutico è durata una settimana (dal 4 al 10 febbraio 2020), ha visto il coinvolgimento di 4.944 farmacie e oltre 22mila volontari; dei 541.075 farmaci raccolti hanno beneficiato oltre 473mila persone assistite dai 1.859 enti convenzionati con Banco Farmaceutico.