SAN GINESIO – Prima si erano picchiati due uomini, poi erano intervenuti la moglie di uno di questi e il figlio di uno dei contendenti. È finita con quattro denunce e un provvedimento per un anno che il divieto a frequentare i 3 locali di piazza Gentili

Botte in piazza a San Ginesio, arriva il daspo urbano per quattro persone. I fatti risalgono al 13 gennaio scorso. In piazza Gentili sono intervenuti i carabinieri perché erano state segnalate due persone che si stavano picchiando. I carabinieri della Compagnia di Tolentino avevano trovato una persona che stava per essere portata in pronto soccorso a Camerino mentre altre due persone, un uomo e una donna, pure loro coinvolti nell’episodio, erano già stata portate in ospedale a Macerata.

I carabinieri hanno ricostruito quello che era accaduto. C’era stato un diverbio tra due uomini uno di 48 anni, l’altro di 50, residenti nella zona di San Ginesio e originari di fuori regione. Le cose erano degenerate e avevano iniziato una violenta colluttazione sotto il portico della piazza, con tanto di lancio di sedie. Era anche intervenuta una donna, moglie di uno dei contendenti, che si era scagliata contro l’avversario del marito.

Non bastasse era intervenuto anche il figlio 21enne di uno dei due uomini, scagliandosi contro il padre e venendo alle mani con lui all’interno di un bar. Il padre aveva reagito colpendo il figlio con una bottiglia. Il ragazzo si era subito allontanato, senza far ricorso a cure mediche. Era poi emerso che il motivo del contendere era legato all’ospitalità che era stata offerta dalla coppia al figlio dell’altro contendente, contro il quale in più riprese, tutti gli altri erano venuti alle mani. Alla fine la donna aveva riportato 15 giorni di prognosi, 7 giorni sono stati diagnosticati al marito e 10 al padre del ragazzo ospitato dalla coppia. I quattro sono stati denunciati per lesioni e violenza privata.

Visto il comportamento che hanno avuto i quattro, i carabinieri di San Ginesio hanno proposto al questore di Macerata l’emissione del Dacur: il divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento. Il questore ha accolto la richiesta e le misure sono state notificate nei giorni scorsi agli indagati. Non potranno accedere ai tre locali presenti nella piazza né sostare nelle vicinanze di questa per un anno.

(redazione CM)