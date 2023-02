JESI - Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile sono al lavoro da questa mattina. L'allarme lanciato dalla famiglia del 17enne

Ricerche in corso da questa mattina per un ragazzo di 17 anni che non è rientrato a casa. I vigili del fuoco di Ancona, con i colleghi di Jesi e di altri distaccamenti, stanno battendo la zona dell’entroterra e parte di quella confinante con il territorio Maceratese.

Le operazioni sono scattate questa mattina poco prima delle 7 e vengono portate avanti insieme a carabinieri e protezione civile. L’allarme è stato lanciato dalla famiglia del minorenne non avendolo visto rincasare. Le ricerche vengono portate avanti anche con unità cinofile e droni.

(Servizio in aggiornamento)