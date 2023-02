TOLENTINO - Dopo la presentazione del libro “Jacopa dei Settesoli” Unitre propone, in collaborazione con il centro teatrale Sangallo, un incontro musicale in programma per lunedì 6 febbraio alle 17 al Politeama

Nel Politeama di Tolentino che la Fondazione Franco Moschini ha fatto nascere come centro polifunzionale per le arti e la cultura, si organizzano spesso eventi gratuiti aperti alla città e al territorio: come la recente presentazione del libro “Jacopa dei Settesoli”, tenuta dall’autrice Lucia Tancredi, per l’Unitre di Tolentino, alla presenza di un folto pubblico, non solo “nostrano”.

Si è appena spenta l’eco di questa iniziativa che un’altra viene proposta dalla stessa Unitre, in una rinnovata collaborazione con il Centro Teatrale Sangallo; un incontro musicale previsto per lunedì 6 febbraio, alle 17, al Politeama dall’intrigante titolo: “Le rockstar della musica classica” un approccio originale e divertente a questo genere musicale, per avvicinarlo al grande pubblico, con un intento divulgativo e formativo che le due associazioni perseguono insieme, ma in campi e modalità diverse.

Sono unanime, infatti, gli specialisti del settore nel sottolineare come l’educazione musicale sia uno strumento di crescita e consolidamento delle facoltà mentali, in qualunque età della vita. Questo approccio alla scoperta della musica classica, era stato ideato dal compianto maestro Aldo Passarini, per le Celebrazione del trentennale dell’Unitre di Tolentino e mai rappresentato, causa lockdown. Il 6 febbraio lo faranno per lui tre amici del Maestro: Lanfranco Pascucci, David Padella e Silvia Marucci. Si può partecipare all’evento senza prenotazione, sino ad esaurimento posti nella Sala Spettacolo del Politeama di Tolentino.