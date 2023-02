AUTOSTRADA - Servirà per consentire il rifacimento degli impianti di illuminazione sulla Bologna-Taranto

La Società Autostrade per l’Italia comunica che per due notti sarà chiusa, in entrata e in uscita, ‘Ancona nord’. Ciò, per consentire i lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione sulla Bologna-Taranto.

La chiusura al traffico è disposta nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 febbraio, con orario dalle 22 alle 6. Entrata consigliata verso Bologna: Montemarciano. Entrata consigliata verso Ancona: Ancona sud.