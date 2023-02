Balaso carica la Lube:

«Dovremo farci valere,

ci aspettano cinque gare di fuoco»

VOLLEY - Il libero biancorosso in vista del match contro la Top Volley, in programma domenica alle 18 a Civitanova: «Ricordiamo bene la prova negativa con i pontini all’andata. Anche loro inseguono il miglior piazzamento possibile in base ai punti rimasti e ci renderanno la vita difficile»

3 Febbraio 2023 - Ore 16:08 - caricamento letture

Si avvicina la sfida di SuperLega Credem Banca in programma domenica 5 febbraio (alle 18) all’Eurosuole Forum tra Lube e Top Volley Cisterna. Alla vigilia del 7° turno di ritorno della Regular Season è il libero cuciniero Fabio Balaso a esprimersi in un momento delicato e tutt’altro che semplice della stagione agonistica. «Dobbiamo ripartire dalla reazione di Verona che ci ha permesso di portare il match al tie break. Ci stiamo allenando sul nostro cambio palla insistendo sulle fasi di ricezione e attacco. Stiamo curando gli aspetti che nelle partite ci hanno creato più problemi. Ci aspettano cinque gare di fuoco in vista dei Play Off, a iniziare dal confronto di domenica all’Eurosuole Forum con la Top Volley Cisterna. Ricordiamo bene la prova negativa con i pontini all’andata. Anche loro inseguono il miglior piazzamento possibile in base ai punti rimasti e ci renderanno la vita difficile. Dovremo farci valere».

