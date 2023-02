CAMERINO - Cerimonia il 16 febbraio, il tema: l'impatto sociale della scienza. All'ospite d’onore, che chiuderà con la sua lectio magistralis, verrà conferito il dottorato di ricerca honoris causa

“#Universitas: l’impatto sociale della scienza” sarà il tema dell’inaugurazione del 687mo anno accademico dell’Università di Camerino che si terrà il 16 febbraio. Ospite d’onore sarà Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica nel 2021, al quale l’ateneo conferirà il dottorato di ricerca honoris causa in “Physics, earth and materials sciences”. «Oltre ad illustrare quanto fatto dal nostro ateneo nel corso dell’anno – sottolinea il rettore Claudio Pettinari – focalizzeremo la nostra attenzione sull’importanza della divulgazione e della comunicazione della scienza, sull’impatto sociale che le attività realizzate dall’Ateneo, in particolare quelle di ricerca e innovazione, hanno sulla comunità e sulla società civile e anche per far comprendere sempre di più all’opinione pubblica quanto sia importante investire sulla ricerca. Per questo ringrazio il professor Parisi per aver accettato il nostro invito e per averci dato l’onore di ascoltare la sua lectio magistralis su ”Il valore della scienza».

L’evento si aprirà con i saluti del presidente del Consiglio studentesco Yari Ferroni, della rappresentante del personale tecnico e amministrativo Catia Re, della rappresentante del personale docente e ricercatore Angela Trapananti e del direttore generale Andrea Braschi. Il rettore Claudio Pettinari terrà poi la relazione al termine della quale sarà dichiarato ufficialmente aperto l’anno accademico. Si inizierà poi la cerimonia di conferimento del dottorato honoris causa con la laudatio tenuta da David Vitali, direttore della Scuola di scienze e tecnologie ed un ringraziamento della comunità studentesca al professor Parisi da parte dello studente Antonino Marino. Parisi chiuderà la cerimonia con la sua lectio magistralis.