COMICITA' - Sabato alle 21,15 al teatro La Rondinella lo spettacolo che vede protagonista l'attrice, autrice, regista e stand up comédienne

Un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare le idiosincrasie vecchie e nuove, gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. Sabato 4 febbraio alle 21,15 al teatro La Rondinella di Montefano si ride con Chiara Becchimanzi in “Terapia di gruppo”, spettacolo di Stand Up Comedy.

In forma di terapia di gruppo, ovviamente: nessuno escluso, All in. Potrebbe succedere di tutto: e questo perché il pubblico sarà sempre coinvolto dall’artista, tanto da determinare la direzione (tutta improvvisata) che prenderà il discorso. Dall’ hic et nunc ai massimi sistemi, dalla personalissima esperienza di un’attrice-autrice-regista-stand up comédienne vedremo traslochi, sgomberi, l’arrotino e l’ombrellaio fino a conoscere quella di ogni spettatore/spettatrice, per riderci addosso, conoscerci, innamorarci… e poi sentirci meglio di prima. Ovviamente, senza aver risolto niente.

Chiara Becchimanzi è attrice, regista, autrice teatrale, stand up comédienne, Eccellenza Creativa del Lazio 2018, Premio Comedy Roma Fringe 2016. Partecipa a programmi comici sulle reti Rai (“Battute?”) e Comedy Central (“Stand Up Comedy”, “Comedians Solve World Problems”). Gira il mondo con la Compagnia Internazionale Ondadurto. Biglietto intero 12 euro – ridotto 10 euro per bambini fino a 12 anni. Prenotazioni tutti i giorni dalle 17 alle 20 chiamando il numero 3384873545 o via WhatsApp.