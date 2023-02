INCONTRI di formazione per la rete di sostegno al via, il ciclo di conferenze che si terrà nelle sale del Comune parte il 9 febbraio alle 17,30: protagonista la psicologa Margherita Carlini sul tema “Lo sportello antiviolenza: obiettivi e strategie”

Al via a Recanati un ciclo d’incontri di formazione dedicati alle operatrici e agli operatori impegnati nella rete di sostegno alle donne che hanno subito violenza. Questa la nuova iniziativa del Comune di Recanati da sempre in prima linea contro la violenza sulle donne sia nella sensibilizzazione sul tema e sia nell’assistenza alle vittime di abusi con lo Sportello Antiviolenza ed Antistalking (attivo tutti i giorni h24 al numero di telefono: 071 7587234.) che si trova all’ospedale di comunità “Santa Lucia”: nel 2022 sono state oltre 60 le donne e 80 i bambini e le bambine presi in carico.

«La violenza contro le donne rappresenta una violazione dei diritti umani, ha effetti negativi a breve e lungo termine, sulla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva della vittima. – ha dichiarato la presidente del Consiglio comunale con delega alle Pari Opportunità, Tania Paoltroni – .Le conseguenze possono determinare isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé, difficoltà relazionali. Poiché gli effetti della violenza di genere si ripercuotono sul benessere dell’intera comunità, gli incontri proposti vogliono essere utili per avviare una rete operativo di sostegno, per comprendere, per educare, per avere un comune modello di intervento e per mantenere alti i riflettori su questo drammatico problema sociale».

Una vera e propria rete di sostegno cittadina anti violenza che nasce a supporto delle donne, dei minori e di tutti coloro che subiscono violenza di genere e che realizza un ciclo d’incontri di formazione dedicati alle operatrici e operatori impegnati nell’assistenza diretta. «Rispettiamo un impegno preso lo scorso novembre, in occasione di un incontro che voleva riavviare le relazioni dopo il periodo pandemico. -ha dichiarato l’assessora alle Politiche Sociali, Paola Nicolini – Purtroppo il fenomeno tende ad aumentare, per questo avere reti di sostegno con persone attente, informate e capaci di collaborare è un obiettivo imprescindibile per la nostra amministrazione».

Il ciclo di conferenze che si terrà nelle sale del Comune di Recanati, prenderà il via il prossimo 9 febbraio alle 17,30 con l’incontro con la psicologa Margherita Carlini sul tema “Lo sportello antiviolenza: obiettivi e strategie”. Il 28 febbraio ci sarà l’incontro su “ L’accoglienza della donna” condotto dall’ostetrica Tania Paoltroni. Il 21 marzo si parlerà di “ AS consultorio e ufficio servizi sociali del Comune: Gli strumenti e le possibilità per la presa in carico”. Il 13 aprile Paola Nicolini, docente di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, terrà l’incontro su “La cura dei e delle minori”. Il 2 maggio l’avvocata Roberta Sforza terrà una conferenza su “Le tutele legali”. Tutti gli incontri potranno essere seguiti anche on line.