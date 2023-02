TRICOLORE - La rassegna nazionale Junior e Senior dal 9 all’11 giugno per l'orgoglio della Juvenilia, società organizzatrice dell'evento che festeggia proprio quest’anno il 40esimo di attività

Sarà la città di Pollenza ad ospitare i campionati italiani di pattinaggio corsa su pista 2023 Junior e Senior dal 9 all’11 giugno. «L’evento è stato fortemente voluto dalla A.P.D. Juvenilia, che festeggia proprio quest’anno il 40esimo anno di attività e sta lavorando negli ultimi anni a progetti volti al rinnovamento per essere tra le società di rilievo del mondo sportivo e rotellistico – si legge nella nota del club-. Il pattinaggio è una tradizione storica pollentina che negli anni ha dato lustro alla città sia in Italia che nel mondo, grazie ad atleti di alto livello e all’organizzazione di eventi.

Il prossimo campionato sarà il terzo di rilevanza nazionale organizzato a Pollenza presso la pista di pattinaggio “Gilda Leoperdi”, tra le migliori in Italia e idonea ad ospitare eventi ufficiali. L’impianto prestigioso di 200 metri verrà rinnovato con superficie in moderna resina performante e sarà terreno di gare veloci per gli atleti delle categorie maggiori provenienti da tutta Italia. Le gare a cui si assisterà saranno di grande spettacolo considerando che i pattinatori protagonisti dell’evento sono atleti che portano alto il nome dell’Italia a livello europeo e nel mondo. Pollenza ospiterà per tutte le categorie anche i prossimi campionati regionali di pattinaggio corsa il 2 aprile. L’evento sarà terreno di prova per l’organizzazione dei successivi campionati nazionali. «Un ringraziamento – conclude il club – va alla Federazione e al presidente Fisr, oltre che all’Amministrazione comunale per la fiducia riposta nell’A.P.D. Juvenilia».