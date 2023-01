SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - L'estremo difensore della Treiese aggiorna i propri record ed è protagonista della vittoria esterna contro la Belfortese (2-1). Invariati i distacchi in testa ai girone E ed F

di Michele Carbonari

Nella giornata in cui restano invariati i distacchi in testa alle classifiche dei girone E ed F, l’eterno portiere Claudio Liuti, in forza alla Treiese, riscrive un’altra pagina della sua storia calcistica.

Alla soglia dei 45 anni para il suo quinto rigore stagionale, su otto contro. Ipnotizzato dagli undici metri, questa volta, l’attaccante della Belfortese De Ronzi. Liuti abbassa la saracinesca nel secondo tempo, dopo il doppio vantaggio dei suoi compagni di squadra siglato da Canesin e Pierantonelli, entrambi mandati a rete da un ispirato Latini. Illuminati accorcia ma non basta per evitare il primo ko interno dei biancorossi di Casoni. Come detto, proseguono i testa a testa nei due raggruppamenti. Nel girone E, nel turno numero due di ritorno, il Real Telusiano resta in scia della capolista Pinturetta, che soltanto nel finale cala il tris all’Aries Trodica (vano il momentaneo pareggio di Menghini, tirocross su punizione).

I rossoblu di Nerla superano invece di misura la Corva, in trasferta, grazie ad un centro di Iesari (su cross di Iazzetta). Le due squadre restano dunque separate da una sola lunghezza. Rallentano le inseguitrici Montecassiano e Real Porto, che dividono la posta in palio lontano da casa. I ragazzi di Carinelli contro la Monteluponese (quest’ultima in dieci uomini, a reti inviolate), mentre quelli di Monaldi 1 a 1 con l’Academy Civitanovese: Chierichetti (bordata dal limite, in precedenza traversa su punizione) risponde al piazzato vincente di Fratini.

Buona la prima in casa sulla panchina del Santa Maria Apparente per Danilo Marco Battaglini, subentrato al dimissionario Mauro Corvatta: 3 a 2 interno contro il Casette d’Ete, steso da Paparini (cross dalla destra), Martorella (dal limite) e Serafini (di testa). Ciliegina sulla torta, il rigore parato nel recupero dal gialloblu Polidori. Una doppietta di Taddei, invece, trascina la Promos e piega lo United Civitanova del nuovo tecnico Mauro Marsili (al posto di Enio Tassetti, anche lui dimissionario per motivi di lavoro). All’inglese anche il successo del Porto Potenza, a Recanati contro il Csi: a segno Cotronè (contropiede) e Mercuri (dal limite). Il Morrovalle scivola fra le mura amiche al cospetto del Recreativo.

Anche nel girone F resta invariato il distacco, di tre punti, fra la leader San Claudio e l’inseguitrice Vigor Macerata. I rossoblu di Cotica mantengono l’imbattibilità a Petriolo, chiudendo con il risultato ad occhiali. Muove la classifica, a Pioraco, pure la squadra di Bonfigli: apre le marcature Cola (rasoterra ad incrociare al termine di un’azione corale), chiude Dedja (di testa sull’angolo di Meschini, poi espulso). Più staccato il Borgo Mogliano, costretto a non giocare nella tana della Pennese a causa della neve. Per lo stesso motivo non si è disputata Vis Gualdo – Pievebovigliana. Serrata la lotta per i posti playoff. La Juventus Club Tolentino ribalta la Sefrense, passata in vantaggio con il rigore di Midei, trascinata dalla doppietta di Pasotti (sponda di testa di Lanciotti e tap in). L’Atletico Macerata batte all’inglese fra le mura amiche gli Amatori Appignano con un gol per tempo di Elisei (assist di Rosetti) e Thiam Seidina (servito al bacio da Margherita). Infine, muovono la classifica Palombese e Ripesanginesio (Piccioni porta in vantaggio i rosanero di Mazzieri, al primo pareggio esterno).

Nel girone C divide la posta in palio anche il Victoria Strada, nel finale Mangoni (semirovesciata sugli sviluppi di un corner) riacciuffa il Serrana. Il Fabiani Matelica cade fra le mura amiche contro il Cupramontana.

La top 11 (3-5-2): Liuti (Treiese); Mangoni (Victoria Strada), Conocchiari (Montecassiano), Ricci (Atletico Macerata); Cola (Vigor Macerata), Iazzetta (Real Telusiano), Micheli (Santa Maria Apparente), Rosati (Monteluponese), Ciciani (Pioraco); Pasotti (Juventus Club Tolentino), Taddei (Promos). All.: Pitzalis (Porto Potenza).

Il personaggio della settimana: Claudio Liuti (Treiese). L’eterno numero uno, alla soglia dei 45 anni, si ritaglia la copertina di giornata neutralizzando il quinto rigore, su otto, in campionato, blindando la porta e regalando un prezioso successo ai suoi, oltre ad aggiornare i personali record.