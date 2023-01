MACERATA - Taglio del nastro alla presenza del sindaco Sandro Parcaroli per l'azienda informatica di Lorenzo Lambertucci e del padre Fabio. L'amministratore: «Il trasferimento da Montecassiano perchè siamo cresciuti e vogliamo ampliare la nostra offerta hardware e software. Lavoriamo con le più grandi aziende marchigiane e con istituzioni scolastiche da Torino a Palermo. La fiducia dei nostri clienti è per noi la motivazione ad offrire sempre più servizi innovativi e sicuri»

Nuova sede per la storica azienda Sistema 3 Srl che da Montecassiano si sposta a Piediripa di Macerata. Presenti al taglio del nastro il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli e Deborah Pantana, consigliera di Parità della Provincia. Creata nel 1986 da Fabio Lambertucci, Sistema 3 è diventata negli anni un punto di riferimento per l’informatica e la digitalizzazione. Dal 2012 è gestita da Lorenzo Lambertucci che ha ereditato dal papà la passione per i computer.

«Ci siamo trasferiti perché l’azienda è in continua crescita, siamo 15 persone tra collaboratori interni ed esterni, il nuovo spazio è perfetto per ampliare la nostra offerta ed è logisticamente più comodo – spiega Lorenzo Lambertucci, amministratore di Sistema 3 -. Mi sono diplomato in Informatica all’ Itis E. Divini di San Severino, laureato all’università di Camerino. Oggi sono orgoglioso di portare l’azienda nel futuro dell’innovazione tecnologica».

«Da sempre puntiamo su professionalità, innovazione ed esperienza – precisa Fabio Lambertucci, fondatore e socio di Sistema 3, ex insegnante di informatica e anche ex sindaco di Caldarola – . Anche io mi sono diplomato a San Severino e ho conseguito la laurea in Informatica a Pisa. Siamo leader nelle Marche ma collaboriamo con enti pubblici, scuole ed aziende di tutta Italia. Siamo specializzati nell’ambito della tecno-didattica, monitor interattivi e con tecnologia touch, per intenderci, e forniamo hardware ad istituzioni educative da Torino a Palermo, oltre che nella nostra provincia e regione».

Sistema 3 sviluppa soluzioni software con applicativi per la gestione e l’organizzazione del lavoro sicuri ed efficienti, dai siti web ed e-commerce alle applicazioni, progetta e rinnova le infrastrutture hardware con le nuove tecnologie, con opzione di vendita o noleggio, offre consulenza e assistenza tecnica e organizza corsi di formazione professionali. «Il nostro punto di forza è Logico cloud software sviluppato da Sistema 3 per supportare le aziende e i liberi professionisti nella gestione dei processi e prodotti interni ed esterni – continua Lorenzo Lambertucci -. E’ molto apprezzato per semplicità d’uso, agiornamento automatico, affidabilità, assistenza e controllo. Grazie al cloud la condivisione delle informazioni è in tempo reale. Oggi la digitalizzazione fa parte della nostra vita sociale ed è fondamentale per le aziende, dalla più piccola alla più strutturata. La fiducia di tutti i nostri clienti è per noi la motivazione ad offrire sempre più servizi innovativi e sicuri».

Tra i clienti storici di Sistema 3, come Cucine Lube, erano presenti all’inaugurazione Enrico Loccioni dell’omonima impresa con sede a Maiolati Spontini, Franco Balducci e i figli Massimiliano e Benedetta della Cbf Balducci, Enrico Falistocco di Associati Fisiomed, rappresentanti della Femca Cisl, Giovanni Rizzuto segretario nazionale e Marco Ferracuti segretario regionale, Alfonso Alfonsi della IP Alfonsi, Tiziana Trovarelli della Four system group, Vitangelo Alessandrii di Proposte Interni, Eros Pennacchioni di Pelletterie Giudi e MyMarca, che si è occupata del rinfresco. Sistema 3 è anche partner tecnico di Lube Volley.

Sistema 3 Srl si trova in via Giovan Battista Velluti 96 a Piediripa di Macerata ed osserva questi orari di apertura: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 dal lunedì al venerdì. Per informazioni potete contattare il numero 0733 598843 o scrivere una e-mail all’indirizzo [email protected] . Visitate il sito www.sistema3.it.

(Servizio promoredazionale)

(Articolo promoredazionale)