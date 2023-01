MACERATA - Il concerto a Maiolati Spontini il 4 febbraio alle 21

Un concerto per raccogliere fondi da utilizzare per il restauro di un prezioso dipinto raffigurante San Michele Arcangelo nella parrocchia di Santo Stefano a Maiolati Spontini. E’ il nuovo obiettivo dell’orchestra “Insieme per gli Altri” che nell’apertura del nuovo anno riclassifica orizzonte primario su argomenti di promozione della vita umana e dell’arte rappresentata.

Il 4 febbraio alle 21, ci sarà il concerto: «Essere vicini al mondo dell’arte – scrive l’orchestra – testimoniare la bellezza dell’arte sacra ed il suo forte codice di comunicazione interiore, è uno degli aspetti ricompresi nella mission della nostra orchestra. Siamo impegnati anche su fronte della tutela e recupero del patrimonio dell’arte sacra e le nostre note, anche in questo caso, potranno essere utili alla causa della solidarietà vissuta».

Il 18 febbraio alle 18,30 l’orchestra si esibirà nella città di Pesaro dove, per iniziativa della locale Arcidiocesi, è stata attivata una successione di eventi di diverso tenore ma di medesimo significato; all’interno degli interventi programmati il nostro concerto vuole contribuire a ribadire il valore supremo della vita umana, ed essere all’interno delle manifestazioni programmare ci consente di destinare la nostra esibizione canora e musicale ad una causa anch’essa perfettamente in linea con l’impegno primario che anima l’attività dell’Orchestra “Insieme per gli Altri”.

Si riparte da un percorso ideale conosciuto e consolideremo anche per il 2023 le nostre iniziative benefiche e, in tutto questo, ringraziamo tutti i referenti associativi e non che nei territori diversi decidono invitare ed accogliere la nostra Carovana della Solidarietà in forma di musica».

L’organico dei musicisti che compongono l’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” magistralmente condotti dal direttore artistico Maestro Gianpiero Ruggeri sono

• Basso elettrico: Dario Matteucci e Diego Brocani;

• Chitarra elettrica e acustica: Nazzareno Zacconi;

• Clarinetto: Mirco Cingolani, Piero Pietrani, Bartoloni Gabriele, Cananà Tonio e Mirco Ricci;

• Cornamusa: Lorenzo Forconi.

• Corno: Giancarlo Marozzini;

• Euphonium: Giuliano Latini, Jack Coenen e Vanni Belfiore;

• Flauto di Pan: Matteo Pio Borazio;

• Percussioni: Cesare Bisconti, Stefano Bartoloni e Paride Fiorani ;

• Sax Baritono: Sergio Giuli e Giorgio Santelli;

• Sax Contralto: Francesco Carducci, Mariska Engelbert e Migliozzi Ugo Pio;

• Sax Soprano e sax Contralto Vincenzo De Angelis;

• Sax Tenore Giampaoletti Gabriele, Emiliano Bastari e Roberto Benigni;

• Tromba: Francesco di Mauro, Gianni Pierucci e Antonio Sileonii;

• Trombone: Simone Tisba, Pietro Uncini e Michele Mennichelli;

• Violino: Daniela Ercoli.

«Un immenso grazie – scrive l’orchestra – ai nostri sostenitori, cioè ai titolare delle aziende che si impegnano in nostro favore:

• l’Ing. Gabriele Miccini di Appignano, patron della Giessegi di Appignano

• Luca Buldorini di Appignano del Centro Funerario Città di Macerata;

• Stefano Parcaroli della Med Computer di Macerata;

• Adriano Foglia della Aesse Forniture di Appignano;

• Fabio Fiorani della Fina di Appignano;

• Pierluigi e Mario Giampieri della Giampieri di Appignano;

• Gianluca Gasparrini e Valentini Jennifer di Mondo Infissi di Appignano;

• Sauro Carbonetti della ArredoGio di Montecassiano;

• Francesco Pellerino della Logichem di Appignano;

• Enzo Marinacci delle Grafiche Fioroni di Casette d’Ete;

• Duilio Compagnucci della Puliecol di San Severino Marche;

• Rafaiani e Arrà della Laminox di Sarnano;

• Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea della GS Impianti di Passo di Treia

• Montecchi Antonio della MA.EL. di Tolentino

• Eno Tordini dello scatolificio TS di Montecosaro»