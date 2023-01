LO SCHIACCIATORE ex Lube dopo l'esperienza nello Shanghai Bright da ieri è nella capitale turca. Qualche giorno fa si è affacciato anche all’Eurosuole Forum di Civitanova come spettatore in occasione della gara dei biancorossi contro Monza

di Mauro Giustozzi

Da Shangai a Civitanova ed ora Ankara. Cina-Italia-Turchia tutto in meno di sessanta giorni. Un Osmany Juantorena dal marchio internazionale in questa fase finale della sua carriera pallavolistica. Dopo l’esperienza cinese che lo ha visto protagonista sino alla finale persa nel campionato orientale con lo Shanghai Bright, lo schiacciatore ex Lube ha raggiunto ieri la Turchia dove vestirà la maglia dello Ziraat Bankasi Ankara, una delle squadre della Efeler League, impegnata nei playoff scudetto. Il campione italo-cubano, che in azzurro ha vinto l’argento ai Giochi di Rio 2016, come aveva lasciato capire nelle scorse settimane dopo aver giocato il campionato cinese si trasferisce in Turchia per inseguire nuove vittorie e nuove medaglie.

Per il 37enne schiacciatore italiano si tratta di un ritorno nella capitale turca, ma dall’altra parte della barricata: dal 2013 al 2015 aveva infatti giocato nell’Halkbank, l’altra big cittadina. Halkbank Ankara che sarà peraltro avversario di Civitanova nei quarti di finale della Champions League a marzo. Juantorena in questa stagione è ancora tesserato per la Lube, per cui l’ipotesi di un suo ritorno nella SuperLega per i playoff scudetto sarebbe stata possibile solamente con la maglia dei campioni d’Italia in carica. Situazione che non è mai stata presa in considerazione dal club cuciniero e dallo stesso atleta visto il cambio di rotta ed il ringiovanimento del roster adriatico messo in atto dalla dirigenza civitanovese.

Un Juantorena che, tra la Cina e la Turchia, si è affacciato anche all’Eurosuole Forum come spettatore qualche settimana fa in occasione della gara contro Monza. D’altronde la famiglia di Juantorena vive a Civitanova, dove lui ha anche diverse attività commerciali. La curiosità è che il martello italo-cubano approda in quello Ziraat Ankara che nel 2021 ha visto grande protagonista un altro ex Lube, l’allenatore Giampaolo Medei, che proprio sulla panchina dei turchi ha conquistato, per la prima volta nei 40 anni di storia del club, lo scudetto dell’Axa Sigorta Efeler Ligi maschile turca. Vedremo se l’arrivo di Juantorena consentirà allo Ziraat di centrare il successo nei prossimi playoff che sarebbe il terzo consecutivo per questo club. Per quanto riguarda invece il futuro a più lunga scadenza, ovverosia la prossima stagione, Osmany Juantorena non ha ancora deciso se tornerà a giocare in Italia oppure, molto più probabilmente, la sua carriera proseguirà all’estero. In quest’ultimo caso la pista potrebbe essere ancora una volta quella che porta in Cina sempre allo Shangai. Ma, visto quanto accaduto negli ultimi mesi, mai dire mai quando di mezzo c’è Osmany Juantorena.

