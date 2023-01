MACERATA - Sul posto è intervenuto il 118 ma non è stato possibile salvarlo

Dramma nel quartiere di Corneto, a Macerata: morto un 52enne. E’ successo intorno alle 12 di questa mattina. Il 118 a quell’ora ha ricevuto una richiesta di soccorso. Immediato l’intervento nella casa in cui abitava il 52enne, in via Tassara, appunto nel quartiere di Corneto. Il personale dell’emergenza sanitaria, giunto sul posto, non ha però potuto far nulla per salvare la vita all’uomo, che è morto per cause naturali. Sul posto non è stato necessario l’intervento di polizia e carabinieri.