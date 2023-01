ANNUNCI di Agenzia Generali Macerata, Ciodue, Confindustria e Centro per l'impiego di Tolentino

Torna l’appuntamento con le offerte di lavoro dalla provincia.

L’agenzia Generali a Macerata cerca due profili da inserire in un percorso di formazione nell’ambito marketing e digitale. Si offre uno stage retribuito di 1.000 euro al mese per 12 mesi, rinnovabili.

L’agenzia cerca anche recruiter con esperienza o studi relativi da inserire nel nostro organico nell’ufficio di

ricerca e gestione delle risorse umane. La figura lavorerà in team con il responsabile commerciale e avrà il compito di gestire la ricerca e la gestione del personale.

Per queste due offerte inviare il curriculum vitae alla mail [email protected]

all’attenzione di Michele oppure chiamare il numero 392 4739747 per un appuntamento.

Ciodue Italia S.p.A., azienda leader a livello nazionale specializzata nel settore Antincendio e Sicurezza, per il potenziamento della rete commerciale, ricerca e seleziona nuovi agenti venditori da inserire stabilmente nel proprio organico. La posizione offerta è ideale per persone determinate e dinamiche, anche alla prima esperienza lavorativa nel settore, ma con forte motivazione a fare carriera all’interno di una realtà solida e con ambizioni economiche.

Requisiti richiesti:

-predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale;

-ottime capacità relazionali e doti organizzative;

-essere automuniti.

Offriamo:

-inserimento in area definita e strutturata;

-formazione tecnica e commerciale continua;

-contributo fino a 1.500 euro mensili per i primi 6 mesi ;

-incentivi mensili, premi annuali e provvigioni;

-inquadramento con contratto Enasarco.

Invia la tua candidatura a [email protected] ciodueitalia.it e verrai contattato al più presto.

***

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore trasporti e dogane un/a impiegato/a contabile (cod. annuncio Conf 358). La risorsa, interagendo con il responsabile amministrativo, si occuperà di tenuta della contabilità a partita doppia rapportandosi con lo studio commercialista, con il consulente del lavoro e con le banche. Si richiede diploma di ragioneria, buona conoscenza dei programmi di contabilità, buona conoscenza della lingua inglese. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Confindustria Macerata ricerca inoltre per azienda settore calzaturiero un/a addetto/a marketing (cod. annuncio Conf 357). La risorsa si occuperà di indagini e analisi qualitative e quantitative (mercati, prodotti, concorrenza, clienti); ricerca, analisi, condivisione delle strategie aziendali finalizzate al supporto e al miglioramento del successo dell’azienda; organizzazione di eventi e fiere di settore; supporto nella relazione con i fornitori esterni in ottica di implementazione organizzativa degli eventi; organizzazione e supporto alla creazione contenuti, shooting fotografici, riprese video; analisi e implementazione del posizionamento del brand; elaborazione dei contenuti testuali per creazione di newsletter, contenuti social, etc. Si richiede diploma in Comunicazione e/o Laurea in marketing o similari, ottimo utilizzo del Pacchetto Office, capacità di copywriting, ottima conoscenza della lingua inglese. Completano il profilo precisione, autonomia, creatività, spirito di iniziativa, doti relazionali e organizzative. Sede di lavoro: provincia di Macerata.

Inviare il CV, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla normativa vigente (Reg. UE 2016/679, specificando il codice dell’ annuncio, al link : https://www.confindustriamacerata.it/servizi-associativi/megamenu-services/sportello-lavoro.html (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/SIM del 30/06/2016). Informativa art. 13 GDPR (bit.ly/36LHSAY)



***

Di seguito le offerte del Centro per l’impiego di Tolentino:

Azienda settore cartario/cartotecnico cerca un manutentore elettrico/elettronico con almeno una minima esperienza nel ruolo ed età max 35 anni. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 12480

Calzaturificio cerca addette al finissaggio e scatolatura anche prima esperienza. Sede di lavoro: Montegranaro. Rif.: 12493

Azienda metalmeccanica cerca un apprendista lucidatore/verniciatore. Sede di lavoro: Tolentino. Rif. 12492

Albergo/ristorante cerca un/a cuoco/a e/o aiuto cuoco/a. offresi vitto e alloggio. Sede di lavoro: Fano. Rif.: 12491

Studio contabile cerca un/a ragioniere/a con esperienza maturata presso studi commerciali. Sede di lavoro: Camerino. Rif.: 12489

Azienda metalmeccanica cerca un montatore di infissi con almeno minima esperienza. Sede di lavoro: Pollenza. Rif.: 12488

Azienda settore servizi cerca un direttore tecnico di magazzino in possesso di una delle seguenti lauree: Biotecnologie, Ingegneria Chimica, Ingegneria Industriale, Scienze e Tecnologie Chimiche, Scienze e Tecnologie Farmaceutiche. Sede di lavoro: San Ginesio. Rif.: 12487

Azienda settore autotrasporti cerca un autista di autobus in possesso di patenti cat. D+CQC persone. Sede di lavoro: zona Esanatoglia. Rif.: 12484

Azienda settore alimentare cerca addetti alla linea e al confezionamento. Sede di lavoro: Visso. Rif.: 12483

Gli interessati alle offerte di lavoro del Centro per l’Impiego di Tolentino possono inviare il proprio curriculum vitae tramite e-mail (inserendo: codice di riferimento, oggetto dell’offerta e autorizzazione al trattamento dei dati) al seguente indirizzo: centroimpiegotolentino.ido[email protected]. Per approfondimenti: 0733.955425 – 0733.955409 (dal lunedì al venerdì: dalle 9 alle 13. Il martedì e il giovedì: dalle 15 alle 17).