SERIE C - Al Del Conero l'attaccante maceratese, ufficializzato ieri, segna su rigore all'esordio. Nella ripresa il pareggio ospite di Ghazoini, che gela i tremila tifosi dorici. La squadra di Colavitto resta al quarto posto

di Andrea Cesca

L’Ancona getta alle ortiche una vittoria che ad un certo punto del derby con la Vis Pesaro sembrava una formalità. La squadra di Colavitto passa in vantaggio con il neo acquisto Melchiorri, colpisce una traversa con Simonetti e spreca palle gol a ripetizione. A metà ripresa, nell’unico tiro in porta, gli ospiti agguantano il pari con Ghazoini e lo difendono a denti stretti fino al 96’. I tifosi dorici, increduli ed emareggiati, si devono accontentare del punto. L’Ancona resta in quarta posizione nella classifica del girone B di Serie C, ma il rammarico è grande. Aumenta il ritardo dalla capolista Reggiana e dal secondo posto occupato dal Cesena. Dopo 532’ termina imbattibilità per Perucchini. Tra le note positive Melchiorri, subito in gol all’esordio, che fa salire a sei i risultati utili consecutivi dei dorici.

Gianluca Colavitto manda subito in campo Melchiorri, l’attaccante prelevato dal Perugia ed ufficializzato ieri dal sodalizio dorico si piazza al centro dell’attacco con la maglia numero 11. Nell’Ancona tornano Gatto e Prezioso, reduci da una giornata di squalifica, Brogni parte titolare nel giorno del suo compleanno. Spagnoli e Paolucci, reduci da infortunio, si accomodano in panchina, è assente l’ex D’Eramo per il quale la stagione può dirsi finita. La Vis Pesaro non ha giocato l’ultima partita con il Pontedera a causa dell’impraticabilità del “Benelli”. Brevi deve fare a meno di Fedato, Provazza e Zoia.

Dopo due trasferte consecutive, entrambe vittoriose, l’Ancona torna a giocare allo stadio “Del Conero”. De Santis e compagni finora hanno fatto bottino pieno nei tre derby giocati nel girone di andata. Il primo quarto d’ora non offre granché, la Vis non sembra accusare il divario in classifica. Il risultato si sblocca al 20’: Prezioso entra in area sulla sinistra e mette la palla al centro, il rinvio di Bakayoko colpisce il braccio di Coppola e l’arbitro assegna il calcio di rigore. Sul dischetto va Melchiorri, il “cigno di Treia” spiazza Farroni e fa 1 a 0. La rete del vantaggio da coraggio all’Ancona, al 23’ Melchiorri calcia addosso a Farroni il possibile raddoppio, due minuti dopo Simonetti liberato in area da Melchiorri colpisce la traversa. Melchiorri mette lo zampino in tutte le azioni d’attacco. Alla mezzora il diagonale rasoterra del bomber maceratese viene sventato da Farroni. Poi Petrella con un destro dal limite sfiora il palo. I giocatori dell’Ancona si trovano a memoria, al 40’ è ancora Petrella ad andare vicino alla segnatura. La Vis Pesaro si difende, Perucchini non corre pericoli.

Il secondo tempo sembra la fotocopia del primo. L’Ancona ha diverse occasioni per il raddoppio, la più clamorosa al 54’: Gavazzi sbaglia il retropassaggio al proprio portiere, Melchiorri intercetta la sfera e serve Petrella, la porta è vuota ma palla termina incredibilmente fuori. Poi colpo di testa di Melchiorri, quindi De Santis da due passi, ancora Melchiorri con il destro a giro mancano il gol. Mister Colavitto non gradisce, il tecnico campano vuole chiudere la partita. Manco a dirlo la Vis al 68’ nell’unico vero tiro in porta trova la via della rete: Gerardi supera De Santis e pennella in area per la testa di Ghazoini incustodito, il giocatore italo marocchino insacca l’1 a 1. L’Ancona sembra accusare il colpo, Colavitto si gioca il tutto per tutto per prendersi la vittoria che sembrava a portata di mano, nell’ultimo quarto d’ora i padroni di casa si schierano con quattro attaccanti. In pieno recupero, al 92’ Di Massimo ha la palla buona per riportare in avanti l’Ancona ma arriva sul pallone con scarsa convinzione (forse coperto da Mattioli) il tiro è debole. Gli ultimi minuti sono un assedio, ma il risultato non cambia.

Martedì prossimo nel turno infrasettimanale l’Ancona giocherà in trasferta sul campo dell’Aquila Montevarchi.

Il tabellino:

ANCONA (4-3-3): Perrucchini 6; Mezzoni 6, Mondonico 6, De Santis 5,5, Brogni 6; Simonetti 6,5, Gatto 6 (32’ st Mattioli ng), Prezioso 6,5 (13’ st Paolucci 5,5); Petrella 5,5 (32’ st Di Massimo ng), Melchiorri 7, Moretti 5,5. A disp.: Piergiacomi, Vitali, Martina, Bianconi, Camigliano, Lombardi, Spagnoli, Pecci, Barnabà, Fantoni, Basso. All.: Colavitto.

VIS PESARO (3-5-2): Farroni 6; Rossoni 5,5 (1’ st Gavazzi 5,5), Tonucci 6, Bakayoko 6; Ghazoini 6,5, Aucelli 5,5 (27’ st Astrologo ng), Coppola 5,5, Di Paola 5,5 (44’ st Venerandi ng), Borsoi 5,5 (36’ st St Clair ng); Pucciarelli 5,5, Gerardi 6 (36’ st Mamadou Ngom ng). A disp.: Campani, Nina, Sanogo, Garau, Valdifiori, Gega. All.: Brevi.

TERNA ARBITRALE: Ettore Longo di Cuneo (assistenti Dell’Arciprete di Vasto e Cadirola di Milano quarto ufficiale Verrocchi di Sulmona).

RETI: 20’ p.t. Melchiorri (A), 23’ s.t. Ghazoini (VP).

NOTE: osservato 1’ di raccoglimento per commemorare la scomparsa di Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc. Spettatori 3.105 (di cui 163 ospiti) per un incasso di 24.573 euro. Calci d’angolo 6 a 0 per l’Ancona. Ammoniti Rossoni, Coppola, Mezzoni, Gerardi, Prezioso, Tonucci, Gatto, De Paola, Moretti, Di Massimo, St Clair. Recupero: 8′ (2’ + 6’).