MACERATA - Iniziativa insieme alla polizia per mettere in guardia dai raggiri. Primo incontro ieri

Prevenire le truffe, al via ciclo di incontri dalle Acli di Macerata in collaborazione con la polizia. Ieri si è svolto il primo di questi incontri nell’ambito della campagna di prevenzione contro le truffe in danno di anziani. In particolare il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Macerata, il commissario Valter Angelici e i suoi collaboratori, gli ispettori Dimitri Montecchiari e Michele Bocchi, hanno fornito ai cittadini le raccomandazioni del caso proprio con l’obiettivo di prevenire questo tipo di fenomeni e proteggere le persone più anziane. L’incontro è iniziato con i saluti del questore Vincenzo Trombadore e della presidente provinciale delle Acli Roberta Scoppa. L’evento è stato promosso anche con la collaborazione dell’associazione Fap Acli (Federazione Anziani e Pensionati) di Macerata.

In seguito al Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica a cura dalla Prefettura di Macerata, è stato dato impulso alle iniziative di prevenzione dalle truffe, che vedono coinvolte tutte le forze di polizia con la collaborazione anche di altri enti e associazioni. Sarebbe importante – ma è un dettaglio di cui ci si scorda sempre – allargare il fronte delle iniziative per la prevenzione coinvolgendo i giornali e dunque comunicando quando avvengono truffe in provincia e il modo di operare dei malviventi, in modo, informando i cittadini, da metterli in allerta e magari evitargli di cadere in qualche raggiro. Idem vale per i furti.