CIVITANOVA - Direttrice per 35 anni della scuola di ballo Accademia teatro alla Scala, domani e domenica terrà due giorni di master class dedicata agli studenti e alle studentesse di danza

Al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta ritorna, ormai alla seconda edizione, un grande momento formativo dedicato alla danza classica: ospite Annamaria Prina, direttrice per 35 anni della scuola di ballo Accademia teatro alla Scala ed eccellenza della danza classica mondiale. Appuntamento a domani dopodomani. Nel teatro che fu di Enrico Cecchetti, la maestra terrà due giorni di master class dedicata agli studenti e alle studentesse di danza a partire dagli 11 anni, suddivise per livello e con la presenza della maestra pianista Ilaria Baleani che suonerà dal vivo per accompagnare le lezioni. L’evento è organizzato dalla civitanovese Giosy Sampaolo, professionista del mondo della danza impegnata come direttrice artistica di numerosi festival ed eventi legati alla danza. La masterclass è realizzata con il patrocinio del Comune e dei Teatri di Civitanova che hanno messo a disposizione il teatro. Per chi volesse partecipare ed iscriversi è possibile inviare un messaggio Whatsapp al numero 3395008195.