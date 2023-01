TOLENTINO - Andati in scena campionati regionali individuali master di corsa campestre, abbinati alla seconda prova dei societari Over 35. Disputate anche le gare giovanili di esordienti, ragazzi e cadetti

Nel suggestivo scenario dell’Abbadia di Fiastra è andato in scena il Crazy Cross Country valido quest’anno per i campionati regionali individuali master di corsa campestre, abbinati alla seconda prova dei societari Over 35.

E’ stata una gara impegnativa, sul terreno appesantito dalla pioggia e con temperature vicine allo zero a cui hanno partecipato i migliori atleti della categoria master, provenienti da tutte le Marche. La manifestazione è stata organizzata dalla società Crazy Sport di Tolentino. Sono state disputate anche le gare giovanili di esordienti, ragazzi e cadetti per coinvolgere tutte le categorie sul percorso che dieci anni fa è stato la sede della rassegna tricolore. Hanno gareggiato 202 atleti a cui vanno aggiunti tutti i giovani che fanno parte della categoria esordienti (65 iscritti, di cui circa 30 che hanno gareggiato difendendo i colori della Crazy Sport di Tolentino).

«Complimenti alla Crazy Sport e al suo presidente Alessandro Fineschi – ha sottolineato il vicesindaco e assessore allo Sport Alessia Pupo – per l’ottima organizzazione dei campionati regionali individuali master di corsa campestre ma soprattutto per l’incessante attività di promozione allo sport e in questo caso alla corsa campestre che ha visto coinvolti tanti giovani e giovanissimi atleti che si sono confrontati tra loro su un percorso di gara tanto spettacolare quanto impegnativo a causa delle condizioni meteo. A tutti vanno i ringraziamenti e la stima dell’amministrazione di Tolentino».