TOLENTINO - Sabato lo Swap party, dedicato ad abiti sia uomo, donna che per i bambini. Lavori per la banda ultralarga, cambia la viabilità in alcune vie. Servizio mensa: tre cuochi ammalati, in soccorso personale di una cooperativa

Un nuovo look scambiando i vestiti. È l’idea dello Swap Party che si svolgerà sabato prossimo (28 gennaio) a Tolentino (nella sala Letture in centrale). A organizzare la Ludoteca Riù e il Cea Legambiente “Il Pettirosso” di Tolentino. Un appuntamento aperto a chi vorrà scambiare abiti ed accessori uomo, donna, bambini e infanzia. Bisogna iscriversi e il numero di partecipanti è di massimo 20 persone. L’iscrizione va inviata a [email protected], entro domani. Ogni partecipante può portare fino 10 pezzi. Lo swap party è un’occasione per scambiare abiti ed accessori, un modo semplice, veloce ed ecosostenibile per rinnovare il proprio guardaroba. L’ottica è contrastare gli sprechi e ridurre l’impatto ambientale ed economico e promuovere una economia realmente circolare. Il regolamento prevede che si possono scambiare abiti e accessori come sciarpe e cappelli. Non si possono scambiare indumenti intimi e scarpe. Tutti gli indumenti devono essere puliti e in buone condizioni. Sarà dedicato uno spazio ad indumenti per bambini nella fascia di età 4-12 anni. Gli organizzatori si riservano di valutare i capi portati. Ad ogni capo verrà assegnato un credito di scambio. Il valore del credito è dato da tappi di vario genere per ogni categoria di indumenti e verranno consegnati ad ogni partecipante. Verrà esposto un cartellone con elencato il valore corrispettivo di ogni indumento. I capi non scambiati verranno donati alla Caritas e Sermit di Tolentino.

BANDA ULTRA LARGA – Lavori di installazione e posa di infrastrutture per banda ultralarga, il comando di Polizia locale ha emesso una ordinanza con la quale dalle 7 di oggi fino al 7 febbraio, o fino al termine dei lavori, viene modificata la viabilità in viale Vittorio Veneto a partire dal civico 137 fino al civico 169 e nel tratto di via Rovereto compreso tra la rotatoria ed il civico 7 è istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta a tutte le categorie di veicoli, in via Arsiero, via Don Luigi Sturzo (dalla rotatoria fino al civico 4 lato marciapiede), via Umberto Angelelli la carreggiata subirà un restringimento. Dal 7 febbraio al 20 febbraio in viale XXX Giugno, lato destro, dal civico 84 al civico 90, in via Castello di Varano, lato sinistro, fino al civico 5, in via Del Carmelo, lato destro in uscita da Tolentino, dal civico 1 fino all’ingresso del parcheggio del cimitero, la carreggiata subirà restringimenti.

SERVIZIO MENSA – Servizio nelle mense comunali, mancano contemporaneamente tre cuochi per motivi di salute (circa il 50% delle forze lavoro) e il comune di Tolentino «con l’obiettivo di tutelare la salute dei bambini che mangiano a mensa e per assicurare il consueto standard qualitativo dei cibi serviti, ha deciso di utilizzare temporaneamente dipendenti di una cooperativa privata così da coprire il fabbisogno di personale e assicurare la sostituzione dei cuochi assenti per motivi di salute, mantenendo la consueta capacita di produzione dei pasti necessari per rispondere al normale fabbisogno degli utenti delle mense scolastiche. E’ bene precisare che per evitare problematiche di vario tipo è stato semplicemente ampliato il monte ore della cooperativa che con lo stesso personale già utilizzato copre l’orario necessario per assicurare la preparazione dei pasti». Attualmente le mense comunali con relativi punti cottura sono nei plessi Grandi, Rodari/King e Lucatelli con servizio catering alla primaria Don Bosco, ai centri semiresidenziale e residenziale Centro Arancia, al Centro Belli. «Considerato che in questo periodo 3 dipendenti a tempo pieno sono attualmente assenti per malattia e che quindi non è possibile garantire il funzionamento delle mense scolastiche, si è reso necessario attingere al personale esterno della cooperativa Cooss Marche che già fornisce operatori con il profilo cuoco e aiuto-cuoco alle mense scolastiche in seguito ad apposita gara d’appalto». Il Comune ha riorganizzato temporaneamente per il periodo dal 23 gennaio al 30 aprile 2023, l’organizzazione del servizio mensa: Grandi con servizio catering e preparazione primo piatto alla mensa Lucatelli e con solo servizio catering alla primaria Don Bosco (ubicata presso lo spazio 815), ai centri semiresidenziale e residenziale CentroArancia, al centro Belli; Rodari/King senza variazioni.