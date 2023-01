MACERATA - E' stato acquistato per 16mila euro grazie alle risorse di "Città europea dello sport"

Allo stadio Helvia Recina un nuovo materasso per il salto con l’asta. È stato acquistato con i fondi ottenuti grazie alle risorse di “Macerata città europea dello sport 2022”. Il costo è di 16mila euro. Ieri l’assessore Riccardo Sacchi, insieme ai vertici dell’Atletica Avis e all’atleta Ndiaga Dieng, medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo sono stati all’Helvia Recina per vedere il nuovo acquisto.

«Il nuovo tappeto ha preso il posto di quello vecchio che era quasi inutilizzabile e non veniva sostituito da moltissimi anni – ha commentato l’assessore Sacchi -. Si tratta di uno strumento essenziale che, una volta ultimati i lavori di rigenerazione dello stadio, permetterà l’omologa dell’impianto di atletica per le gare nazionali. Continua la grande attenzione verso lo sport dell’amministrazione Parcaroli con risposte reali e concrete alle esigenze dell’atletica». «A conclusione dell’anno di Città europea dello sport, siamo davvero contenti di poter cominciare a vedere la luce dei nuovi lavori di rigenerazione dello stadio, necessari ormai da molti anni, per un rilancio ulteriore della nostra attività» ha aggiunto Fabio Romagnoli, presidente Avis Macerata.