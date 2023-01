CHIESA - Il capo della Diocesi di Fermo dopo l'incarico: «Favorire un clima di autentica collaborazione e di fraternità ecclesiale in un’associazione che è chiamata a servire le persone ammalate»

L’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, è stato nominato assistente nazionale Unitalsi. La nomina è stata ufficializzata nel comunicato finale del Consiglio Permanente Cei che si è concluso nella giornata odierna. Nella diocesi di Fermo ricadono diversi comuni del Maceratese tra cui Civitanova, Morrovalle, Monte San Giusto, Corridonia, Mogliano, Montecosaro, Potenza Picena.

«Accolgo questo nuovo incarico con disponibilità e trepidazione. Disponibilità perché – il primo commento dell’arcivescovo – si tratta di un servizio ecclesiale e tutto ciò che mira a far crescere il corpo di Cristo che è la Chiesa va accolto con prontezza ed entusiasmo. Trepidazione perché spero di essere all’altezza dei compiti affidati dallo Statuto all’Assistente ecclesiastico nazionale: favorire un clima di autentica collaborazione e di fraternità ecclesiale in un’associazione che è chiamata a servire le persone ammalate. E a loro va il primo pensiero: la gratitudine per la loro testimonianza e la richiesta di una preghiera perché nell’Unitalsi cresca e si rafforzi l’entusiasmo nel servire le membra sofferenti del corpo di Cristo. Volgendo lo sguardo su di Lui si superano tutte le difficoltà. Esprimo gratitudine ai volontari e a coloro che hanno responsabilità a livello centrale, in particolare il presidente, nelle sezioni e nelle sottosezioni. Incoraggio tutti a guardare con fiducia il futuro della la nostra associazione».