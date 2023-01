MONTEFANO - Katia Fammilume si è spenta ieri, da 16 anni combatteva con una malattia

Morta a 44 anni dopo aver combattuto per 16 di questi con un male a cui alla fine ha dovuto arrendersi. Alla fine, perché per tutta la sua breve vita Katia Fammilume, montefanese, ha saputo affrontare la malattia con il sorriso e positività. Ad aiutarla il marito, Mirko, che le è sempre stato accanto (la coppia non aveva figli).

La donna si era ammalata poco tempo dopo il matrimonio, quando aveva soltanto 28 anni. Ieri mattina si è spenta dopo che negli ultimi due anni, in particolare, la malattia ne aveva provato il fisico. La sorella, Mariella Fammilume, ha pubblicato una foto di Katia, sorridente: «È con questo sorriso che hai combattuto per 16 lunghi anni e io così ti ricorderò sempre. Oggi un pezzo del mio cuore se n’è andato con te. Ciao tesoro mio». Oggi pomeriggio si è svolto il funerale, nella chiesa di Montefano, San Donato, curato dalle pompe funebri Tielle. Tante le persone che oggi hanno partecipato al funerale per dire addio a Katia e ricordandone la delicatezza e la positività che l’hanno sempre accompagnata.

(redazione CM)