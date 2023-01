Risultati e classifiche,

dalla Serie D alla Terza categoria

CALCIO - In Eccellenza il Valdichienti cade in casa contro il Castelfidardo, mentre il Montefano divide la posta in palio contro la Forsempronese nello scontro diretto per l'alta classifica. Rinviata per neve Urbino - Chiesanuova

22 Gennaio 2023 - Ore 17:08 - caricamento letture

SERIE D (3° giornata di ritorno): Fano – Tolentino 2-0

Matese – Pineto 0-1

Montegiorgio – Cynthialbalonga (rinviata)

Roma City – Avezzano 2-0

Sambenedettese – Chieti 1-2

Termoli – Trastevere 0-1

Vastese – Porto d’Ascoli (rinviata)

Vastogirardi – Nuova Florida 1-2

Vigor Senigallia – Notaresco 1-1 CLASSIFICA: Pineto 46, Vigor Senigallia 37, Trastevere 35, Porto d’Ascoli 31, Cynthialbalonga e Matese 30, Fano 29, Avezzano e Chieti 28, Vastogirardi e Nuova Florida 26, Sambenedettese 24, Vastese 22, Montegiorgio 21, Roma City 20, Notaresco 17, Termoli 16, Tolentino 14. PROSSIMO TURNO: Avezzano – Cynthialbalonga

Chieti – Montegiorgio

Pineto – Vastogirardi

Porto d’Ascoli – Termoli

Roma City – Vastese

Notaresco – Sambenedettese

Nuova Florida – Vigor Senigallia

Tolentino – Matese

Trastevere – Fano ECCELLENZA (3° giornata di ritorno): Atletico Azzurra Colli – Jesina 2-0

Atletico Ascoli – Marina 3-1

Fabriano Cerreto – Porto Sant’Elpidio (rinviata)

Montefano – Forsempronese 1-1

Osimana – Atletico Gallo Colbordolo 0-0

Sangiustese – Maceratese 0-0

Urbino – Chiesanuova (rinviata)

Valdichienti – Castelfidardo 0-1 CLASSIFICA: Atletico Ascoli 37, Atletico Azzurra Colli, Osimana e Montefano 31, Forsempronese e Atletico Gallo Colbordolo 30, Valdichienti, Urbino e Jesina 28, Sangiustese 24, Maceratese 21, Chiesanuova 19, Castelfidardo 18, Fabriano Cerreto 13, Marina 6, Porto Sant’Elpidio 3. PROSSIMO TURNO: Atletico Gallo – Valdichienti

Castelfidardo – Urbino

Chiesanuova – Atletico Azzurra Colli

Forsempronese – Atletico Ascoli

Jesina – Montefano

Maceratese – Osimana

Marina – Fabriano Cerreto

Porto Sant’Elpidio – Sangiustese PROMOZIONE B (1° giornata di ritorno): Atletico Centobuchi – Aurora Treia 0-0

Castel di Lama – Futura 96 5-0

Grottammare – Trodica 0-2

Matelica – Potenza Picena (rinviata)

Monterubbianese – Civitanovese 0-3

Monticelli – Cluentina 3-1

Palmense – Corridonia (rinviata)

Passatempese – Monturano Campiglione 0-0

Riposa: Casette Verdini CLASSIFICA: Civitanovese 36, Aurora Treia e Monturano Campiglione 29, Trodica e Atletico Centobuchi 24, Passatempese 23, Matelica e Potenza Picena 22, Palmense e Monticelli 21, Monterubbianese e Castel di Lama 20, Casette Verdini 19, Corridonia e Cluentina 17, Futura 96 14, Grottammare 13. PROSSIMO TURNO: Aurora Treia – Monticelli

Casette Verdini – Monterubbianese

Civitanovese – Atletico Centobuchi

Cluentina – Palmense

Corridonia – Grottammare

Futura 96 – Matelica

Potenza Picena – Passatempese

Trodica – Castel di Lama

Riposa: Monturano Campiglione PRIMA CATEGORIA C (1° giornata di ritorno): Cingolana – Caldarola (rinviata)

Elfa Tolentino – Cska Corridonia 4-0

Folgore Castelraimondo – Camerino (rinviata)

Montemilone Pollenza – Appignanese 1-2

Sarnano – Montecosaro (rinviata)

Settempeda – Portorecanati 0-1

Urbis Salvia – Esanatoglia (rinviata)

Vigor Montecosaro – Elpidiense Cascinare 0-1 CLASSIFICA: Elpidiense Cascinare 40, Camerino 36, Appignanese 32, Settempeda 31, Folgore Castelraimondo 23, Portorecanati, Caldarola e Montemilone Pollenza 19, Elfa Tolentino, Urbis Salvia ed Esanatoglia 18, Cingolana 17, Vigor Montecosaro 15, Montecosaro 12, Cska Corridonia 10, Sarnano 7. PROSSIMO TURNO: Appignanese – Cingolana

Caldarola – Settempeda

Camerino – Urbis Salvia

Cska Corridonia – Vigor Montecosaro

Elpidiense Cascinare – Sarnano

Esanatoglia – Elfa Tolentino

Montecosaro – Montemilone Pollenza

Portorecanati – Folgore Castelraimondo SECONDA CATEGORIA F (1° giornata di ritorno): Amatori Appignano – Vis Gualdo 0-2

Borgo Mogliano – Palombese (rinviata)

Pievebovigliana – Belfortese (rinviata)

Ripesanginesio – Juventus Club Tolentino (rinviata)

San Claudio – Pioraco (rinviata)

Sefrense – Petriolo (rinviata)

Treiese – Pennese 1-1

Vigor Macerata – Atletico Macerata 1-0 CLASSIFICA: San Claudio 39, Vigor Macerata 36, Borgo Mogliano 31, Juventus Club Tolentino 25, Petriolo 24, Atletico Macerata e Belfortese 22, Pioraco 21, Pievebovigliana 20, Treiese 16, Ripesanginesio e Pennese 15, Vis Gualdo 14, Sefrense e Amatori Appignano 12, Palombese 10. PROSSIMO TURNO: Atletico Macerata – Amatori Appignano

Belfortese – Treiese

Juventus Club Tolentino – Sefrense

Palombese – Juventus Club Tolentino

Pennese – Borgo Mogliano

Pioraco – Vigor Macerata

Petriolo – San Claudio

Vis Gualdo – Pievebovigliana SECONDA CATEGORIA E (1° giornata di ritorno): Aries Trodica – Monteluponese 1-0

Casette d’Ete – Promos 2-0

Montecassiano – Csi Recanati 3-0

Porto Potenza – Corva (rinviata)

Real Porto – Pinturetta 2-4

Real Telusiano – Santa Maria Apparente 5-0

Recreativo – Academy Civitanovese 0-1

United Civitanova – Morrovalle 2-3 CLASSIFICA: Pinturetta 37, Real Telusiano 36, Montecassiano 31, Real Porto 27, Csi Recanati 26, Promos 24, United Civitanova 22, Santa Maria Apparente 21, Aries Trodica 20, Monteluponese e Morrovalle 19, Porto Potenza ed Academy Civitanovese 18, Casette d’Ete 12, Corva 9, Recreativo 7. PROSSIMO TURNO: Academy Civitanovese – Real Porto

Corva – Real Telusiano

Csi Recanati – Porto Potenza

Monteluponese – Montecassiano

Morrovalle – Recreativo

Pinturetta – Aries Trodica

Promos – United Civitanova

Santa Maria Apparente – Casette d’Ete TERZA CATEGORIA E (14° giornata d’andata): Camerino Castelraimondo – Colbuccaro 2-0

Giovanile Corridoniense – Helvia Recina 2-4

Lorese – Giovanile Nicolò Ceselli (rinviata)

Monte San Martino – Vis Civitanova 1-1

San Ginesio – Corridonia Fc (rinviata)

Stese – Abbadiense 5-2

Veregrense – Sforzacosta 4-2

Riposa: Serralta CLASSIFICA: Camerino Castelraimondo 31, Helvia Recina 28, Sforzacosta 27, Serralta 23, Stese e Giovanile Corridoniense 21, Colbuccaro 19, Lorese e Monte San Martino 17, Abbadiense e San Ginesio 16, Veregrense 14, Giovanile Nicolò Ceselli 12, Vis Civitanova 4, Corridonia Fc 1. PROSSIMO TURNO: Abbadiense – Serralta

Colbuccaro – Giovanile Corridoniense

Corridonia Fc – Monte San Martino

Helvia Recina – San Ginesio

Giovanile Nicolò Ceselli – Veregrense

Sforzacosta – Stese

Vis Civitanova – Lorese

Riposa: Camerino Castelraimondo

