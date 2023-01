CIVITANOVA - Il centro sportivo di Potenza Picena ha organizzato una lotteria il cui ricavato è stato donato all'associazione che si occupa dei malati oncologici

La lotteria di Natale degli iscritti alla palestra in beneficienza all’Anvolt di Civitanova. Il benessere abbraccia la solidarietà grazie a Luigi Dari e Paola Pierantoni titolari del centro Trifit Potenza Picena, centro specializzato nell’allenamento funzionale in piccoli gruppi.

Nei giorni precedenti il Natale è stata organizzata una lotteria, la Jesus Christmas Lottery, e il ricavato della vendita dei numeri è stato interamente devoluto in beneficenza. «L’obiettivo del nostro metodo è aiutare le persone a stare bene a 360 gradi, per questo motivo ogni anno organizziamo una raccolta fondi che coinvolge i nostri allievi e che grazie alla loro generosità sostiene i progetti di associazione benefiche della zona – spiega Luigi Dari – Anche quest’anno abbiamo deciso di devolvere il ricavato all’associazione Anvolt di Civitanova che dal 2004 sostiene e aiuta i malati oncologici e le loro famiglie, sostenerli significa rendere i loro servizi gratuiti per i malati e le loro famiglie e sono servizi fondamentali per il percorso di cura del malato, dal sostegno psicologico, all’assistenza domiciliare sociale fino all’accompagnamento ai day hospital».

L’assegno di 300 euro è stato consegnato a Marusca Baiocchi, responsabile della sede Anvolt di Civitanova e nell’occasione Luigi Dari ha ringraziato tutti gli allievi del suo centro per la grandissima partecipazione e solidarietà dimostrata