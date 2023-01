CAMERINO - Incidente sul lavoro in località Pontelatrave, in un cantiere. L'uomo ha riportato ferite a gamba e addome. E' stato portato all'ospedale di Torrette, non è in pericolo di vita

Scarica un camion e viene travolto da un rullo che lo schiaccia: uomo trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza.

L’incidente è avvenuto questo pomeriggio a Camerino, in località Pontelatrave. Lì un operaio stava scaricando un camion in un cantiere. Questo intorno alle 14,15. Poi, per cause in corso di accertamento da parte dello Spsal dell’Asur, del materiale edile che si trovava sul camion gli è caduto addosso, in particolare un rullo che lo ha colpito su addome e ad una gamba. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il 118.

Vista la dinamica dell’accaduto gli operatori dell’emergenza hanno deciso di fare intervenire l’eliambulanza per predisporre il trasporto all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Il ferito non è in pericolo di vita.

(Ultimo aggiornamento alle 19,30)