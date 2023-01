MACERATA - E' stato promosso dalla Cooperativa Sociale Il Faro in collaborazione con Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato

Si è concluso, con grande entusiasmo tra i partecipanti, il corso di formazione gratuito per Barman, che è stato promosso dalla Cooperativa Sociale Il Faro in collaborazione con Imprendere Srl, ente di formazione di Confartigianato. Il corso è durato 100 ore ed è rientrato nel progetto Goals Plus, attività che mira a favorire l’occupazione e a contrastare fenomeni come il disagio giovanile e la dispersione scolastica.

«Gli appuntamenti, tenuti al locale Spritz&Chips di Macerata – si legge in una nota – sono stati pensati sia per chi non aveva già maturato esperienza nel settore, sia per chi ha voluto migliorare la propria preparazione, con i corsisti che si sono cimentati nei vari settori della ristorazione: bar, pub, lounge bar… Diversi gli argomenti trattati: dalla gestione del comparto ristorativo alla caffetteria, dalle tipologie e preparazioni di drink fino alle decorazioni. E non solo, in un mix di teoria e pratica».