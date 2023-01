CORRIDONIA - Aveva 85 anni ed era ricoverato a Villalba. Originario di Corridonia, ha guidato il Comitato olimpico locale per oltre un ventennio. Nel 2021 fu insignito dell'onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Il ricordo di Giovanni Battista Torresi: «Abbiamo perso una figura importante, un uomo che ha caratterizzato lo sport della nostra provincia». Lascia la moglie e due figlie. Il ricordo della sindaca Giampaoli. Domani alle 15 nella chiesa dei Santi Pietro, Paolo e Donato il funerale

Sport maceratese in lutto, è morto ieri sera Giuseppe Illuminati. Aveva 85 anni ed era ricoverato nella clinica di Villalba. Storico presidente prima e delegato poi del Coni provinciale, carica che ha ricoperto per oltre 20 anni, di Corridonia, nel 2021 era stato insignito anche dell’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. Un uomo che ha segnato lo sport provinciale, a lui si deve infatti l’invenzione delle Olimpiadi maceratesi, manifestazione che dal 2004 e per diversi anni ha messo insieme tutti i Comuni della provincia coinvolgendo centinaia di ragazzi e ragazze. Aveva iniziato come starter per la Fidal, poi appunto gli incarichi da presidente prima (prese il posto di Perugini) e da delegato poi del Coni provinciale, carica che ha lasciato solo nel 2021 quando gli è succeduto Fabio Romagnoli. Ha lavorato anche in Bnl.

«Il Coni – commenta il vicepresidente regionale Giovanni Torresi – ha perso una figura importante, un uomo che ha caratterizzato lo sport maceratese negli ultimi anni. Un uomo di sport, che ha vissuto sempre nello sport. Per la nostra provincia è stato un fulcro. Di sicuro ciò che ha segnato i suoi mandati è stata l’ideazione delle Olimpiadi della Provincia di Macerata, che ha saputo coinvolgere tutti i Comuni e tantissimi ragazzi».

«Il cordoglio e l’abbraccio dell’Amministrazione comunale e di tutta la città di Corridonia alla famiglia Illuminati per la scomparsa del caro Giuseppe – dice la sindaca di Corridonia Giuliana Giampaoli – Presidente e delegato del Coni provinciale, si è sempre distinto per la sua grande passione e impegno per lo sport sia a livello agonistico che amatoriale. Ideatore delle Olimpiadi provinciali lo vogliamo ricordare anche per la sua preziosa collaborazione nell’organizzazione della Coppa del Mondo di Paraciclismo del 2019».

Illuminati lascia la moglie Mariuccia, le figlie Alessandra e Barbara e tre nipoti. Il funerale domani alle 15 nella chiesa dei Santi Pietro Paolo e Donato di Corridonia.