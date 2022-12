ANCONA - Tradizione rispettata per i quaranta coraggiosi in costume che stamattina hanno affrontato la nuotata da brividi. Tommaso ‘Tom Tatoo’ Buglioni: «Domani alle 12 si replica alla spiaggia di San Michele a Sirolo»

Tradizione rispettata, anche nel 2022, per l’ultimo tuffo dell’anno nel mare di Portonovo. Per la tredicesima edizione del bagno in costume di San Silvestro Tommaso ‘Tom Tatoo’ Buglioni è riuscito di nuovo a trascinare nell’impresa una comitiva composta da una quarantina di coraggiosi che stamattina hanno affrontato una nuotata da brividi nello specchio d’acqua della baia di Ancona. Famiglie e bambini li incoraggiavano dalla spiaggia. «Oramai è consacrato come un appuntamento importante» spiega sui social l’artista anconetano, tatuatore e piercer. «Il tuffo di fine anno, alle 12,30 del 31 dicembre presso il molo di Portonovo. Tra tanta gente, il bagno nelle fredde acque, il flyborder, le moto d’acqua e la barca a vela di appoggio. Questa è una cosa bella alla quale ho sempre tenuto. Stare bene assieme nel mare qualunque siano le condizioni e poi un brindisi. Domani si replica a Sirolo, spiaggia di San Michele, alle 12» è l’invito di Tommaso Buglioni