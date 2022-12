CAMERINO - Si è svolto nei locali del palasport in località Le Calvie, organizzato dal Cus in collaborazione con il circolo scacchi e dama “Barbara Carboni” e la scacchi La Torre Smeducci

Il Cus Camerino ha salutato il 2022 ospitando un torneo di scacchi aperto a tutti, nei locali del palasport Drago Gentili in località Le Calvie, organizzato in collaborazione con il circolo scacchi e dama “Barbara Carboni” di Camerino e la scacchi La Torre Smeducci di San Severino.

«Grande successo – si legge nella nota degli organizzatori – con circa 25 partecipanti per la manifestazione, che ha visto la vittoria finale del maestro Fide Matteo Rotoni, seguito da Claudio Graziani (anche lui maestro Fide), terzo gradino del podio per Edoardo Cerquetti, studente Unicam ed istruttore del torneo di scacchi organizzato anche per questa stagione dal Cus, con il sostegno dell’ateneo camerte e la collaborazione del circolo “Barbara Carboni” e de La Torre Smeducci, proseguendo l’attività iniziata a Camerino da Maurizio Cavallaro, indimenticato ed indimenticabile amico del Cus, di Unicam e di tutta la comunità locale».