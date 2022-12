Autovelox, le postazioni di gennaio

CONTROLLI - La prefettura ha pubblicato il calendario dei punti in cui sarà rilevata la velocità in superstrada

A gennaio i controlli con autovelox sulla superstrada di polizia stradale e polizie locali partiranno dal 2. Sono previsti in direzione monti al chilometro 79, orario 8-20, e in direzione mare al chilometro 88, sempre 8-20 da parte della Polstrada. Identico sarà il 3 gennaio. Il 4 di gennaio i controlli saranno a Tolentino, al chilometro 77 in direzione mare (8-13), a Montecosaro (direzione monti, chilometro 102, dalle 8 alle 13), a Corridonia, dalle 13 alle 18, in direzione monti al chilometro 85. Proseguiranno anche il 5 e il 6 gennaio, mentre non sono previsti per il 7 e l’8 dicembre. Il calendario con tutti i giorni e le postazioni è stato pubblicato dalla Prefettura di Macerata. Questo il link dove si può trovare il file pdf con le indicazioni: http://www.prefettura.it/macerata/contenuti/Autovelox-7497902.htm .