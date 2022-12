CONGEDO - Ha diretto la stazione dell'Arma dal 2000, per 41 anni ha indossato la divisa. Oggi la cerimonia per salutarlo. Il sindaco Gentili: «Sempre disponibile al servizio della popolazione». Il colonnello Nicola Candido: «Elevatissima professionalità e non comune senso del dovere»

Ventidue anni alla guida della stazione dei carabinieri di Monte San Giusto, va in pensione il luogotenente Biagio Pepe. Per 41 anni ha indossato la divisa dei carabinieri, una vita. Originario di Lecce, le Marche sono diventate ormai la sua seconda casa. O la prima visto che con la famiglia abiterà a Porto San Giorgio.

Era il 2000 quando ha preso la guida della stazione dei carabinieri di Monte San Giusto. Ed era uno di quei comandanti sempre presenti, se non era in ufficio era in giro di pattuglia. In questo modo è stato un punto di riferimento per i sangiustesi. Lo ha sottolineato anche il sindaco, Andrea Gentili, nel corso di una cerimonia che si è svolta nel palazzo comunale questa mattina per salutare il luogotenente. «In otto anni, da quando sono sindaco, ho avuto modo di conoscere il comandante Pepe, un carabiniere d’altri tempi. Sempre disponibile al servizio della popolazione, sia dal punto di vista umano che professionale». A salutare il luogotenente carica speciale c’erano anche il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dell’Arma, il tenente colonnello Giorgio Picchiotti, comandante della Compagnia di Macerata, il capitano Serafino Dell’Avvocato, comandante del Nucleo operativo e radiomobile di Macerata. «Fare il carabiniere è una professione difficile – ha detto il colonnello Candido -, ma ancora più gravoso è fare il carabiniere con il comando di una stazione, avendo responsabilità di uomini e mezzi e verso la popolazione. Il luogotenente Pepe ha saputo svolgere l’incarico con elevatissima professionalità e non comune senso del dovere». Al momento il comando della stazione è affidato al vice di Pepe, il maresciallo Cosimo Cataldi, in attesa che la Legione carabinieri Marche scelga chi la dirigerà. Alla cerimonia erano presenti l’amministrazione, i carabinieri in servizio a Monte San Giusto, e l’Associazione carabinieri in congedo di Monte San Giusto.

(Gian. Gin.)