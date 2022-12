SAN SEVERINO - In un articolo che uscirà a gennaio, si parlerà anche del Sic, che rappresenta il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo

«Tutto il bello da tenere d’occhio nel nuovo anno secondo la redazione di Vogue Italia? Nella super classifica Best of 2023 della miglior rivista al mondo dedicata alla moda c’è anche il Circo El Grito». In un articolo a firma di Federico Chiara e Federica Salto, che uscirà nel numero di gennaio 2023, si parlerà anche del Sic, lo Stabile di innovazione circense che rappresenta il primo centro internazionale di produzione multidisciplinare dedicato al circo contemporaneo e che è nato proprio a San Severino. «La sua formula – spiega Vogue – è portare in scena l’incontro fra culture e generazioni differenti, fra circo, musica, danza, magia, teatro e letteratura».

Con il Sic si sviluppa un progetto a lungo termine e da lungo tempo immaginato dai fondatori e direttori artistici di El Grito, Fabiana Ruiz Diaz e Giacomo Costantini, che si avvalgono anche della preziosa codirezione artistica di Catherine Magis, fondatrice e direttrice di Up – Circus and Performing Art di Bruxelles, tra i nomi più influenti in Europa nell’ambito del circo contemporaneo. In collaborazione con i più prestigiosi centri culturali europei, il progetto è stato premiato dalla Commissione ministeriale con il punteggio più alto nella qualità artistica.

Il circo El Grito è una realtà marchigiana nata nel 2015: è stato il primo circo contemporaneo ad essere riconosciuto dal ministero Italiano della Cultura e dalla Regione. I suoi fondatori sono considerati i pionieri del circo contemporaneo in Italia.

«Siamo contenti di aver portato bene in questi primi mesi di attività allo Stabile di innovazione circense – sottolinea il sindaco di San Severino Rosa Piermattei -. Complimenti ai fondatori e agli ideatori del progetto per l’ennesimo riconoscimento e, soprattutto, per il grande lavoro fin qui svolto.