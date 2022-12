CIVITANOVA - Bando dell'Atac a favore dell'utente finale. sarà coperto il 100% dei costi. Domande entro il 31 gennaio 2023

Un contributo a fondo perduto per installare contatori dell’acquedotto in posizioni accessibili. E’ stato indetto dall’Atac ed è a favore dell’utente finale (singolo o condominio) che coprirà il 100% dei costi da sostenere a carico dell’utente. Il bando è finalizzato al miglioramento dell’attività di misura.

La domanda di partecipazione al contributo è accessibile liberamente e gratuitamente sul sito Atac: www.atac-civitanova.it nonché all’albo pretorio on line del Comune di Civitanova.

Il 31 gennaio 2023 alle 13 scade il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione corredate della documentazione richiesta nel bando.

I criteri di valutazione delle domande pervenute per la redazione delle rispettive graduatorie, sono indicati nel bando.

